Leandro Cano presenta su colección "Hispania, La Costa de los Conejos" en Jaén

Una de las grandes promesas de la moda española, Leandro Cano, presenta su colección ‘Hispania, la costa de los conejos’, su nueva apuesta por la artesanía para la próxima temporada Otoño-Invierno 22-23, con un desfile en el Castillo de Santa Catalina de Jaén, coincidiendo con el X Aniversario de su marca, del que habla en una entrevista con EFE.



“Aposté por la artesanía hace diez años, la hice mi caballo ganador y hoy en día lo sigue siendo, seguimos llevando la misma estética porque creemos que tiene que ser el sello de identidad que lleva la marca, la que nos hace diferentes”, ha declarado Leandro Cano Luque, jiennense que vuelve a su tierra para conmemorar el X Aniversario de su marca sin perder su esencia.









Para ello, una de sus constantes durante todo este tiempo ha sido la apuesta por la artesanía, por la sostenibilidad en sus materiales, en los tejidos, en el reciclaje de prenda a prenda.



Cano ha elegido el Castillo de Santa Catalina porque es el culmen y lo más álgido de su tierra para presentar Hispania, la costa de los conejos’ una colección inspirada en la Edad Media que no existió en Andalucía.



“Me he inventado una Edad Media a mi manera, con mi lenguaje y con mi estética y creo que he intentado jugar y pasármelo bien para sacar esta colección”, ha explicado el diseñador que ha destacado de la denominación de su nueva colección que antes de que empezara la Edad Media, Hispania significaba "costa de los conejos", porque cuando llegaron los fenicios vieron muchos de estos animales.



Ha avanzado que es una colección comercial en la que se incorporan hombres, en la que domina el color rojo, como uno de sus sellos de identidad, si bien no está exenta de siluetas base con colores como el azul Klein o el mostaza, destaca la sastrería y ha concluido: “no quiero desvelar mucho más para que sea sorpresa”.



Muy emocionado por volver a su tierra para enseñar a su gente lo que está haciendo, Cano ha definido su sello como “una marca creada por y para el arte, con una línea comercial y sin duda con una fuerte carga estética y artística”.



Precisamente en su tierra y para fomentar la “sostenibilidad social”, hace unos años en su pueblo natal creó una asociación formada íntegramente por mujeres, de 60 a 90 años, a las que llama cariñosamente “sus artesanas” porque son las que tejen, bordan, cosen, sugieren cambios en el patrón, ayudan a mejorar la pieza.









“Ese afán y ese amor por la moda que es lo que me sigue teniendo vivo hoy en día”, ha subrayado el diseñador, que se muestra muy orgulloso cuando recuerda las 'celebrities', que han adquirido sus diseños, de la talla de Lady Gaga, Katy Perry, o la actriz española María León, que lució una de sus creaciones en los premios Goya de 2016.



Interesado por el lado más creativo de la realidad y arropado por su familia, con 16 años se trasladó a Granada para estudiar Fotografía y Diseño Gráfico, pero sería al mudarse a Sevilla cuando descubrió su verdadera pasión: Diseño de Moda.



A partir de ahí no ha parado de cosechar éxitos como el premio Dedal de Oro 2014 y el galardón ‘Who’s On Next 2017, otorgado por Vogue España a las jóvenes promesas de la industria y fue seleccionado para desfilar en la Mercedes-Benz Fashion Week Berlín como finalista del certamen ‘Designer for Tomorrow’, del cual resultó ganador de entre más de 360 aspirantes, siendo éste el punto de inflexión para su lanzamiento internacional, llegando hasta Nueva York, Berlín o Moscú, con su propia marca LUKE.









De la moda española ha dicho que “estamos en un momento álgido, la moda española es referente en muchos países, no sólo me refiero a los diseñadores sino a cualquier persona que se dedique al arte, debemos de seguir luchando en esta línea porque no vamos por mal camino, estamos en sintonía con lo que está pasando internacionalmente”.



Respecto al efecto de acontecimientos como la pandemia de la covid o la guerra de Ucrania, Leandro Cano ha reconocido que “las emociones influyen en nuestra forma de vestir y al final si estás más alegre vistes de una manera y, si estás más triste vistes de otra, influye muchísimo, y yo creo que a mí personalmente también me ha influido, la colección la diseñé en época postpandemia o incluso antes al organizar este X Aniversario, es por ello que en esta colección se ve bastante esa estética más sobria y quizás más madura”