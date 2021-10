Juan Luis Ávila reelegido secretario provincial de Coag Jaén por unanimidad

Juan Luis Ávila Castro ha sido reelegido secretario general de COAG Jaén por unanimidad de todos los delegados asistentes al VII Congreso Provincial, que bajo el lema “Los profesionales primero. Somos lo que creamos” se ha celebrado en el Recinto de Congresos de Ferias Jaén.

Durante la celebración del Congreso se ha proyectado un video de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que ha disculpado su presencia. Tras aprobarse, tanto el informe técnico sindical, como la candidatura de la nueva ejecutiva y la reelección como presidente de Gregorio López y de secretario general de Juan Luis Ávila, ha tenido lugar la clausura.









Un acto en el que también han estado presentes el alcalde de Jaén, Julio Millán; el presidente de la Diputación Provincial, la subdelegada del Gobierno central, Catalina Madueño; Francisco Reyes; el secretario general de Agricultura de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez; y el secretario general de COAG Andalucía y de COAG Jaén, Miguel López, así como los miembros de la Ejecutiva Provincial.

Juan Luis Ávila se ha mostrado muy satisfecho de que los socios de Coag Jaén hayan depositado su confianza nuevamente en la labor que realiza en los últimos años y ha asegurado que espera estar a la altura con trabajo, constancia, siempre dando la cara.

En cuanto a objetivos, a corto plazo ha señalado la reforma de la Política Agraria Común (PAC), “muy lesiva para los agricultores más profesionales”, “no hay necesidad de una pérdida económica”.

Y a medio y largo plazo ha destacado la lucha por el agua, “estamos en un escenario de cambio climático, tenemos la reforma del Plan Hidrológico dentro de nada, de meses y creo que tenemos que hacer un esfuerzo en la provincia para que no se nos vuelva a tomar el pelo, no puede ser que siga bajando para cultivos que no la utilicen correctamente y que el olivar no tengamos posibilidad de utilizarla”.

Antes de las intervenciones ha habido un pequeño recuerdo para Damián Merino Collado, que nos ha dejado hace unos meses. Un referente del sindicalismo agrario de la provincia de Jaén y especialmente de Mancha Real.





La nueva ejecutiva provincial de COAG Jaén está formada por 19 personas, cinco de ellas nuevas incorporaciones:

SECRETARIO GENERAL: JUAN LUIS AVILA CASTRO

Olivarero, almendrero de Torrequebradilla. Autónomo de la rama agraria. Licenciado en biología. Secretario provincial de COAG Jaén. Responsable del sector del Olivar en COAG a nivel andaluz, miembro de la Interprofesional.

PRESIDENTE: GREGORIO LÓPEZ MARTÍNEZ.

Olivarero de Úbeda, presidente de COAG Jaén, fundador de Jóvenes Agricultores en Jaén. Miembro de la Interprofesional del Aceite de Oliva, representante del Olivar a través de COAG en el COPPA-COGECA.

ALICIA FERNANDEZ RICO

Ganadera trashumante de Santiago Pontones. Autónoma de la rama agraria. Representante del Comité Consultivo de Carne en la Unión Europea. Licenciada en Administración y dirección de empresas.

JUAN MANUEL NAVARRO TIRADO

Olivarero de Villargordo. Autónomo de la rama agraria. Vicepresidente de la Cooperativa San Juan de Villargordo.

IGNACIO ROJAS PINO

Olivarero y cerealista, natural de Baños de la Encina. Autónomo de la rama agraria. Licenciado en Económicas y master en administración de empresas y técnico superior agrícola.

FUENSANTA ARROYO FERNANDEZ

Olivarera de Villanueva del Arzobispo. Primera mujer en presidir la cooperativa de aceite San Francisco de Villanueva del Arzobispo, una de las más importantes del mundo.

FRANCISCO ELVIRA ARROYO

Olivarero de Fuerte del Rey. Ingeniero agrónomo y autónomo de la rama agraria.

TOMAS TORRALBA MUÑOZ

Apicultor trashumante de Andújar. Autónomo de la rama agraria.

JUAN ANTONIO OLMO GUERRERO

Olivarero de Mancha Real. Autónomo de la rama agraria. Miembro de la directiva de la Cooperativa San Isidro, miembro de la junta directiva de la comunidad de regantes Torre del Álamo Brujuelo.

FRANCISCO GONZALEZ SALVADOR

Algodonero y olivarero de Andújar. Autónomo de la rama agraria.

SEBASTIAN NAVIDAD MANCHON

Olivarero de Úbeda. Autónomo de la rama agraria.

JOSÉ ALBERTO RUBIO LÓPEZ

Olivarera y almendrera de Cabra de Santo Cristo. Autónoma de la rama agraria.

ANTONIO PUNZANO NIETO

Ganadero de ovino segureño trashumante ecológico de Santiago de la Espada. Autónomo de la rama agraria. Presidente de la Asociación de Defensa Sanitaria y Ganadera Los Campos, miembro de Interovic, representante del sector ovino a nivel nacional.

ANGEL MANUEL PEÑA SANCHEZ

Olivarero y pistachero en ecológico de Torreperogil. Autónomo de la rama agraria. Master en Gestión de Comunidad de Regantes. Presidente de la Comunidad de Regantes El Conde y vocal de la ejecutiva de la Asociación Acuífero Carbonatado de La Loma.

REMEDIOS PEÑA CHECA

Algodonera de Andújar. Miembro de la directiva de la Cooperativa Virgen de la Cabeza de Andújar. Presidenta de CERES Jaén.

ANTONIO OCAÑA BLANCO

Olivarero de Jimena. Miembro de la directiva de la Cooperativa Nuestra Señora de los Remedios de Jimena.

MARIANO JESUS DE LA ROSA LÓPEZ

Olivarero de Porcuna. Autónomo de la rama agraria. Ingeniero técnico en

ESTEBAN MOYA ROMERO

Olivarero de Torres. Autónomo de la rama agraria. Miembro de la Ejecutiva de COAG Andalucía.

JUAN DE DIOS JIMÉNEZ MONTORO

Olivarero y ganadero de oveja montesina, de Cambil. Autónomo de la rama agraria. Miembro de la directiva de la Cooperativa Ecológica de Cambil.