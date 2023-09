Jaén perderá 63.000 habitantes en los próximos 15 años

Jaén se vacía. Se despuebla desde fuera hacía dentro en un doble drenaje de población que va dejando el territorio. Por un lado están aquellos que por edad dejan de ser una cifra positiva en el padrón y por otro los jóvenes que tienen que hacer la maleta por falta de oportunidades laborales en sus ciudades y pueblos. La provincia tiene 97 localidades e innumerables aldeas y pedanías en las que, poco a poco, el silencio se va adueñando de calles y plazas. El invierno demográfico es un hecho y las pesimistas previsiones estadísticas perfilan un paisaje en el que los vecinos cada vez sean menos. Jaén se queda vacía y mientras tanto las decisiones políticas la circunvalan, año tras año, en las inversiones públicas.

La proyección de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que en 2033 la provincia de Jaén tendrá 575.165 habitantes. En 2018 tenía 638.099 personas. La cifra resultante de la resta de ambas cantidades acredita el drama migrante de un territorio que, respecto a esa fecha, perderá 62.934 residentes en los próximos 15 años. Para entonces, el número de habitante de Granada será casi el doble que el de Jaén.

La provincia granadina tendrá en 2033 casi 930.000 personas. Y Andalucía 8,67 millones de habitantes. Esto es, 262.000 habitantes más que en la actualidad. En España residirán 49 millones de habitantes, según el INE, que para esa fecha mantiene a Jaén en el puesto 25 en el escalafón de la población por provincias, por delante de la mitad de los territorios españoles. No obstante, una de ellas, Huelva, casi le sobrepasará, ya que tendrá 541.180 habitantes.

Números que hacen que Jaén figure ya entre las 19 provincias menos pobladas. La densidad media de España es casi el doble: 92,04 habitantes por kilómetro cuadrado. Es cierto que la provincia jienense está aún lejos de las más despobladas, como Soria, con solo 8,6 habitantes, o Teruel, con 9,1 por kilómetro cuadrado, pero la pérdida de población no se frena, cuando hasta hace unos años la despoblación no era un problema en Jaén.

La gestión política desarrollada en la provincia jiennense, incapaz de atraer industria y mantener la existente, no ha evitado la despoblación, especialmente de las principales ciudades en las que, hasta hace relativamente poco tiempo, contaban con potentes focos industriales en su comarca norte.

Llama poderosamente la atención la ciudad de Linares en las que se radicaba la única fábrica automovilística de Andalucía, Santana Motor. En esta factoría se montaban los míticos todoterreno Land Rover. Posteriormente fue adquirida por la multinacional Suzuki y de sus líneas de ensamblaje salían miles de Vitaras y Jimnys para abastecer la demanda europea de la marca de nipona. La ciudad prosperaba y con ella toda la comarca norte con la potente industrial auxiliar que trabajaba par abastecer a la fábrica linarense de componentes.

Sin embargo en 1994 los japonenses deciden abandonar la producción y la fábrica quedó en manos de la Junta de Andalucía que tuvo que cerrrarla definitivamente. Para aliviar el impacto negativo en la provincia negoció con los miles de trabajadores de la empresa y su parque auxiliar un plan de prejubilaciones y la promesa de poner en marcha el Plan Linares Futuro, con el que se pretendía poner freno a la sangría y convertir los terrenos de la automovilísitca en un vivero de empleo y riqueza. La Junta anunció, a bombo y platillo, que los proyectos empresariales co prometidos en esa plan traerían una nueva edad dorada para el empleo en la comarca: un Contact Center del Grupo Bertelsmann; un Centro para Proyectos de Tecnologías de Seguridad y Comunicación de Telvent y Atos Origin; una factoría de software de Ogesa a través del Grupo Aluego; una fábrica de fibra óptica del Grupo Magtel, y un centro de mantenimiento para el indio Grupo Suzlon. También se anunció un proyecto de Addendia Outsourcing y la instalación de una planta del Grupo Rustarazo. El Plan Linares Futuro no llegó a crear ningún empleo y ya se subastaron por internet las máquinas y componentes mecánicos que aún quedaban las naves de Santana. Un triste final para Linares que, desde entonces ha perdido cerca de 3.700 habitantes. Ha pasado una década y entonces la localidad contaba con 61.110 habitantes. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística la cifra de vecinos ha descendido hasta los 55.719





En este enlace podeis consultar el resumen de la última memoria anual sobre la situación socioeconómica de la provincia realizada por el CES https://www.dipujaen.es/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/diputacion/dipujaen/CES/otras-imagenes/CESresumenmemoria2018ok.pdf

La pérdida de población no ha significado un reajuste del empleo. La tasa de paro es superior al 24 %. Casi una de cada cuatro personas incluidas en la población activa no trabaja en la segunda ciudad en importancia de la provincia. Tampoco pintan mejor las cosas en la cercana ciudad de Bailén, a poco más de 11 kilómetros de Linares. Esta ciudad andaluza, hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria, llegó a contar con casi un centenar de fábricas de cerámica estructural que suponían el 25% de la producción total de España. A ello había que unirle las decenas de alfarerías que surtían de elementos cerámicos domésticos y artísticos: macetas, jardineras, cuencos, jarras, etc, etc, etc... a buena parte del país y que contaban con una grna reputación en los mercados centroeuropeos.

Bailén contaba con una población de hecho que superaba los 20.000 habitantes y la demanda de mano de obra de cerámicas industriales y artísticas era muy superior a la demanda. La ciudad subía de población hasta que la crisis frenó en seco el desarrollo industrial. Miles de trabajadores se quedaron en paro y a día de hoy componen una bolsa de desempleo de larga duración que poca o ninguna posibilidad tiene de volver a encontrar trabajo. La mayoría de ellos se refugiaron en trabajos agrarios y olivareros y muchos otros decidieron emigrar en busca de oportunidades laborales.

De una población de poco más de 17.500 habitantes más de 2000 están en paro. Lo que antaño era una pujante ciudad industrial esta hoy rodeada de fábricas abandonadas, hornos industriales semiderruidos y una industria auxiliar, talleres, herrerías, venta de maquinaria pesada, un rosario de naves con el cartel de se vende o se alquila.

La paradoja es que por la provincia de Jaén discurren tres grandes vías de comunicación por carretera. La A-4 que une Madrid con Sevilla, la A-44 cuyo trazado va desde Bailén a Granada, también conocida como la autovía de Sierra Nevada y la A-32, una autovía que se inició hace 25 años y que aún está por terminar, entre Bailén y Albacete y que sigue en obras desde Úbeda hasta el límite provincial con Castilla-La Mancha. A pesar de estas tres autovías las grandes inversiones siguen pasando de largo y el tejido laboral de Jaén es uno de los más débiles del país y que soporta una enorme tasa de paro que sólo se alivia, durante tres meses al año, en la temporada de la recolección de la aceituna.

Tampoco le va mejor a Jaén con el tren ya que en los últimos 20 años ha perdido el 90% de los trenes que circulaban por su vetusta y obsoleta red ferroviaria. Un trazado salpicado por estaciones cerradas y desde el que viajar a otras capitales es misión casi imposible. Hay cada vez menos trenes y con una oferta escasa y poco atractiva. Se tarda menos en viajar en coche a Madrid, Sevilla o Córdoba que en ferrocarril.

Así que el lento proceso de vaciamiento que comenzó en las serranías de Segura, Cazorla, Mágina o Las Villas poco a poco se ha ido extendiendo desde los montes al valle del Guadalquivir. El envejecimiento de la población en las áreas rurales y su difícil conexión con el resto de la provincia se ha ido extendiendo a las ciudades de tamaño medio en las que la falta de trabajo hace que centenares de egresados de la Universidad de Jaén tengan que hacer las maletas y volver sólo de vacaciones. Tampoco los 66 millones de olivos y el liderazgo mundial de la producción de aceite de oliva consigue generar empleos estables, bien remunerados y de carácter indefinido. El olivar es un trabajo de unos pocos jornales al año ya que no existe una industria transformadora en Jaén que aproveche la potencia del sector que ve como el valor añadido de su producto se marcha, como muchos de sus habitantes, a otros territorios