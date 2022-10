Jaén hace valer su gran tesoro gastronómico

Cada 20 de octubre se conmemora el Día Internacional del Chef, una fecha que instauró la Asociación Mundial Culinaria, para rendir homenaje a todos los encargados de crear los platos más exquisitos del mundo. La palabra chef viene del francés y significa jefe de cocina. El chef no es solo la persona encargada de dirigir la cocina de un restaurante, también es el encargado de educar el paladar de sus ayudantes y enseñarles a elaborar platos magistrales con su toque personal.





El despegue gastronómico de Jaén

Jaén aspira a ser Ciudad Creativa de la Unesco en Gastronomía. UN proyecto que se presentó en la PAsada edición de FITUR. Una iniciativa con la que pone en valor el potencial de su cultura culinaria, donde la tradición ligada al olivar se encuentra en una permanente revisión de vanguardia. Así lo destacó el concejal de Cultura y Turismo, José Manuel Higueras: "Nuestra ciudad es rica en monumentalidad, historia, arte, naturaleza y eventos culturales y ahora queremos poner el foco en nuestra capitalidad como Ciudad Creativa Gastronómica de la Unesco, por la oferta de alto nivel gastronómica que atesoramos". "A veces se nos olvida contar en qué somos buenos. Somos buenos en monumentalidad, en naturaleza y también somos buenos, muy buenos en gastronomía", Además, que del germen, de la senda de impulso a los productos de la provincia iniciada por la Diputación, especialmente el aceite de oliva virgen o la formación de cocineros, surgen finalmente iniciativas como la que ha llevado a dos establecimientos de Jaén a ser estrella Michelin, en referencia a Dama Juana y Bagá.

Estrellas Michelín

Ese potencial gastronómico se evidencia en restaurantes como Dama Juana y su chef, con una Estrella Michelín, Juan Aceituno que describe así su establecimiento: " a casa de Juana “la chucha” mi abuela. Valdepeñera, mujer de tradición, trabajadora incasable y guisandera de alturas. A través de nuestros menús, quiero transmitir las vivencias, anécdotas, logros y conversaciones que mantuve con ella, así como redescubrir esos sabores antiguos de cortijos, de campo, de sierras, las matanzas, las huertas.

No pretendo inventar nada, de hecho soy consciente; pero si intentaré que descubran, desde la más absoluta honestidad, la cocina que me transmitió mi abuela, esa cocina de escasez, de pobreza, de subsistencia y por qué no, esa cocina nacida desde el sufrir y el padecer. Sin duda, la Sierra Sur de Jaén ha marcado mi carácter";

De la misma manera, Pedro Sánchez de restaurnate Bagá, tmabién con una Estrella Michelín, ga signficaod un importante impulso al conocimiento de Jaén como un territorio en el que la gastronomía es un activo muy importante. Sánchez describe así su establecimiento: "La cocina está en constante movimiento, como nuestras huertas y mercados locales, algo que nos sirve de motivación y como una perfecta excusa para que cada experiencia al visitar nuestra casa sea diferente.

Un menú degustación lleno de dinamismo que cada semana incorpora nuevas elaboraciones, únicas y, en ocasiones, peculiares que llaman la atención de nuestros clientes más inquietos, algo que nos divierte mucho y nos hace estar constantemente con la mente alerta.

Bagá no es un restaurante al uso, nuestro espacio sigue las pautas de un típico bistrot francés: una barra con cuatro taburetes en contacto directo, directísimo, con la cocina y solamente tres mesas, con un aforo máximo de 15 comensales.

En Bagá todo lo que parece es, ya que desde cualquier punto de nuestra sala se puede ver lo que nuestros chicos se traen entre manos dentro de la cocina y donde nada queda abierto a la improvisación.





GASTRONOMÍA, SALUD & I+D Y SOSTENIBILIDAD

De esta forma, esta candidatura persigue fomentar la creatividad que parte del olivar y el aceite de oliva y su contribución a la sostenibilidad circular en materia de salud, sostenibilidad medioambiental y económica en torno a tres pilares: Gastronomía, Salud & I+D y Sostenibilidad. En este marco, el concejal ha avanzado la programación de una serie de eventos y acciones que aporten visibilidad y que unan a sectores públicos y privados hacia este objetivo común. Ha indicado acciones como la Noche de los Mercados, premios a jóvenes chef, documentales sobre gastronomía jiennense o eventos como el Festival Consentidos, que aúna música con patrimonio y experiencias gastronómicas. Junto a ello, hay que recordar, está el Festival de Cine y Gastronomía de Jaén Kocinema, que este año volvió a celebrarse, tras una primera edición en 2021 que fue todo un éxito de público y participación con primeras figuras de la gran pantalla y los fogones.

LA RED

La Red de Ciudades Creativas de la Unesco se creó en 2004 para promover la cooperación entre las ciudades que identifiquen la creatividad como factor estratégico de desarrollo urbano sostenible. Tiene en cuenta siete ámbitos creativos: artesanía y artes populares, artes digitales, cine, diseño, gastronomía, literatura y música.

Actualmente está conformada por 180 ciudades del mundo, 26 en la categoría de Gastronomía, siendo hasta el momento la representación española ostentada por Burgos y Denia.