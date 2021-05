Un "instagramer" pide que no se visite a Jaén, por aburrida, y esto es lo que le responden

La respuesta al video de este joven, que posee una cuenta en instagram con más de 50.000 seguidores, no se ha hecho esperar desde las mismas redes sociales para indicarle que la ciudad de Jaén merece muy y mucho la pena. Este joven Javier Salazar, que se describe a sí mismo cómo "world traveller", asegura en un vídeo de poco más de un minuto que la ciudad de Jaén "esta vacía, no hay gente" y que "jamás creía que iba a decir esto, que me perdonen la gente de Jaén, pero nunca vengáis a visitarla". En el momento de redactar esta noticia el vídeo ya sumamaba casi 77.000 reproducciones

A ver, mi gente de Jaén. Dejadle claro a este ?? lo que es Jaén. NO TOLERO. pic.twitter.com/tJUuqmBhSS — David Garaz (@GarazDavid) May 17, 2021

El mismo concejal de Cultura del Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, le ha respondido con este post en Twitter señalando que, antes de visitar un lugar ( y más en tiempos de pandemia) debería mirar horarios e itinerarios oficiales

En la era de internet no mirar los horarios de apertura de los sitios antes de ir a verlos .... pues como que es raro. En fin, seguro que otro día vuelve más informado y podrá disfrutar de la ciudad. — Jose Manuel Higueras (@JMHiguerasLo) May 17, 2021

Pero una de las respuestas que más ha llamado la atención ha sido, desde el respeto y la buena educación, del humoritsa de la tierra Santi Rodríguez, que ha enumerado los atractivdos de la ciudad y de su provincia y añade que "la gente que venga con desgana a Jaén no nos interesa"

Al hilo de los videos que han salido sobre Jaén de un chico que se ha aburrido mucho. Conste que me da alergia la polémica pero no entiendo este tipo de cosas. pic.twitter.com/fN6T4Xf8zi — Santi Rodriguez (@Santihumor) May 17, 2021

Hasta desde la plataforma ciudadana Jaén Merece Más se han puesto a disposición de este joven para hacerles de guías por la provincia y su capital : "Menuda manera sesgada de hablar de Jaén, paseando en horas intempestivas y con clara intencionalidad. Nos ponemos a su disposición para pasear con usted y verá qué bien lo pasa en nuestra maravillosa ciudad y lo encantadora que es. A su disposición en jaenmerece@gmail.com"

Las redes sociales se ha llenado de comentarios en los que no faltaba el sentido del humor, como éste que invitaba al joven a ser joealero en la próxima cosecha de aceituna: "Una buena temporada de aceituna le falta al zagal ese, ya verás como el primero que no sale a la calle es él"