El exalcalde de Linares condenado a cuatro años de prisión y diez de inhabilitación

El exalcalde de Linares (Jaén) Juan Fernández ha avanzado su intención de recurrir la sentencia de la Audiencia de Jaén que le condena a cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos. Ha señalado que está dispuesto a llegar "hasta donde sea menester" hasta encontrar justicia porque "la tiene que haber en algún sitio". "Si tengo que ir a prisión iré a prisión, pero no doblaré las rodillas, ni me arrastraré como ustedes, babosas de dos patas", ha dicho Fernández en una rueda de prensa convocada tras serle notificada la sentencia este mismo lunes y en la que ha vuelto a arremeter entre otros contra la que fuera su antigua formación, el PSOE, y con la que fue alcalde de Linares durante 19 años.

Ha reiterado que se ha sentado en el banquillo por enfrentarse al que era su partido (PSOE) y al que criticó por incumplir los compromisos con la ciudad de Linares. Fernández ha indicado que mantiene interpuesta una querella en el Tribunal Supremo contra la jueza instructora de la causa que le ha llevado a ser juzgado por un jurado popular y a ser condenado.

En su intervención ha arremetido contra los testigos "comprados", contra la Fiscalía y contra las juezas que han intervenido hasta llegar a una sentencia condenatoria. "Es una vergüenza esto que habéis hecho conmigo". "Lo que hay escrito aquí --en la sentencia- es falso, manipulado, malinterpretado y con una interpretación de la ley que es totalmente denunciable, si hubiese lo que hubiese que haber", ha dicho Fernández.

"Me he dejado la piel y la vida por Linares", ha manifestado Fernández, al tiempo que ha mostrado su intención de mantener el acta de concejal en el Consistorio por Linares Primero, formación por la que concurrió en las últimas municipales tras haber sido expulsado del PSOE y que obtuvo dos concejales.

Fernández ha señalado que su intención es volver a concurrir por Linares Primero en las próximas municipales si así lo deciden los militantes de esta formación que él mismo impulsó cuando ya estaba fuera de las siglas del PSOE.

La sentencia recoge que Juan Fernández como portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Linares, entre julio de 2022 y noviembre de 2017, al margen de su sueldo como alcalde, "se apropió, sin estar legalmente autorizado y sin conocimiento ni consentimiento del Grupo socialista, y para su propio beneficio de una cantidad mensual de 1.700 euros", así hasta alcanzar los 125.377 euros, cantidad que ahora se le condena a devolver a las arcas municipales.

Fernández no ha negado en ningún momento haber recibido estas cantidades, pero ha rechazado que lo hiciera sin el consentimiento del PSOE. "Estoy sufriendo tamaña indefensión e injusticia", ha dicho Fernández y ha añadido que va a "necesitar a la gente de Linares y que en algún momento den la cara por mí, como yo la he dado por ellos y por eso estoy aquí". Por lo pronto, la sentencia que condena a Juan Fernández no es firme y se puede recurrir en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).