El estremecedor, pero esperanzador también, testimonio de Rosa, mujer víctima de violencia machista

La violencia doméstica es un problema grave que afecta a millones de familias en todo el mundo. Se manifiesta en diversas formas, incluyendo el abuso físico, emocional, verbal y sexual, y tiene un impacto devastador en todos los miembros de la familia. En primer lugar, es importante destacar que la violencia doméstica no se limita únicamente a los golpes y los moretones visibles. El abuso emocional y verbal puede ser igual de perjudicial, dejando cicatrices emocionales profundas en los miembros de la familia. Las palabras hirientes, las amenazas y la humillación constante pueden erosionar la autoestima y la confianza de las víctimas, generando un ambiente de miedo y ansiedad en el hogar.



En el caso de los niños que crecen en un entorno de violencia doméstica, los efectos pueden ser especialmente devastadores. Presenciar la violencia entre los padres o cuidadores puede causar trastornos emocionales, problemas de comportamiento y dificultades en el rendimiento escolar. Estos niños a menudo viven con el temor constante de que ellos mismos o sus seres queridos sufran daño, lo que puede generar un estrés crónico que afecta su desarrollo físico y emocional.

EN JAÉN SE VIGILAN CASI 1500 CASOS

La provincia de Jaén cuenta con 36 municipios adscritos al Sistema Viogén para la protección de víctimas de violencia de género. Actualmente, en la provincia existen 1.497 casos de alta en Viogén, de los que un caso está considerado de riesgo extremo, 14 de nivel alto y 263 de nivel medio. El Sistema Viogén vio la luz el 26 de julio de 2007. Se trata del sistema, puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que centraliza y gestiona toda la información procedente de las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en materia de violencia de género.

EL TRABAJO DE CÁRITAS JAÉN

Cáritas Diocesana de Jaén atiende a medio centenar de mujeres víctimas de violencia, madres jóvenes o chicas mayores de 18 años que carecen de recursos o de apoyos de cualquier tipo, a las que acoge y atiende hasta que están preparadas para rehacer su vida con autonomía. Para ello, según los casos, reciben atención en las parroquias o a través de un plan de seguimiento que se diseña en función de sus circunstancias y necesidades. No obstante, el principal recurso de este programa es la casa de mujeres que hay en la capital y que cuenta con cinco plazas para larga estancia.

La Casa Besana tiene el propósito de conseguir que para ellas sea algo más que una mera residencia para convertirse en lugar de acogida y de referencia personal y familiar.

Cáritas también forma parte de la Plataforma de Ayuda a la Mujer Embarazada, que apoya a mujeres que afrontan el embarazo con dificultades económicas o familiares.

Proyecto Candela acompaña a mujeres en situación de prostitución. El trabajo consta de cuatro fases: recuperación personal, formación, búsqueda de empleo y preparación para una vida autónoma.









QUÉ HACER SI SUFRES MALOS TRATOS

El primer paso que puedes dar es explicar tu situación a otras personas y pedir ayuda.. Es aconsejable buscar el apoyo de familiares y amistades de confianza para que te apoyen y acompañen en estos momentos difíciles. Si has perdido el contacto con ellos en los últimos tiempos, intenta retomarlo.

Es normal que tengas miedo a equivocarte, que sientas que aún le quieres. A menudo buscamos razones para justificarle (“es tan celoso porque me quiere”, “perdió los nervios porque tiene mucha responsabilidad”, “si soy buena esposa/pareja él cambiará”) o para minimizar la violencia (“no fue para tanto”, “esto le pasa a todo el mundo”). Estas creencias son falsas y pueden confundirte, debes saber que tú no provocas ni eres culpable de la violencia y que no hay ninguna razón que la justifique.

Para empezar, te recomendamos que te pongas en contacto con el teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es.

Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

Asimismo, en la página Web del Ministerio de Igualdad se ha creado una Web de recursos de apoyo y prevención ante casos de violencia de género (WRAP), que permite la localización de los recursos policiales, judiciales y de información, atención y asesoramiento, más próximos a tu localidad.