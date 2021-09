Épica carrera de Fidel Castillo Ruiz en el Sport Prototipos celebrado en Imola

Impresionante carrera del joven piloto Jiennense Fidel Castillo Ruiz en la penúltima cita con el Campeonato Italiano Sport Prototipos celebrado en el carismático circuito de Imola donde lograba un cuarto puesto en la primera carrera , un tercero en la segunda y segundo en la categoría Under sub-25, después de sufrir un fuerte accidente que le obligo a pasar por el hospital y el equipo trabajar toda la noche para recomponer el monoplaza y tenerlo a punto para las carreras del sábado y domingo.





Fidel Castillo Ruiz se desplazaba el jueves hasta el trazado de Imola donde tomaría contacto con el equipo acompañado de Lars Dandenell, coach del piloto en todo el campeonato para iniciar el viernes los entrenos libres y clasificatorios para determinar la parrilla de salida de la primera carrera del sábado. Con el piloto Jiennense muy motivado después del parón veraniego, empezaba las tandas de entrenos logrando unos cronos impresionantes que le situaban entre los primeros tiempos del plantel de pilotos elitistas que participan en este importante campeonato.

El viernes, con las tandas de entrenos libres y clasificatorios, Fidel Castillo Ruiz marca diferencias situándose entre los mejores tiempos hasta que en la curva de Tamborello, adelantando a un doblado, sufría un fuer accidente a mas de 230 Km/h teniendo que acudir al hospital tras el brutal impacto que dejo la parte delantera de su Wolf muy dañada, sometiéndose a una revisión médica para descartar cualquier lesión de gravedad que por suerte se quedo en un susto y en un hombro contusionado que no le impidió competir en las dos carreras tras un intenso trabajo del equipo durante la noche para dejar el monoplaza operativo y listo para competir al nivel máximo en manos del piloto de Jaén que salió, aun mas motivado, a las carreras del fin de semana y en las que conto con otro obstáculo más. Los neumáticos que debido al accidente no eran nuevos y que, solo pudo montar neumáticos usados debido a la normativa del campeonato y no terminar los entrenos al sufrir este espectacular accidente que podría haber supuesto la no participación del piloto de Bujarkay- Hielo Samoyedo- Ascari.

CARRERA 1ª SABADO

Sacando fuerzas y sobreponiéndose a las molestias tras el fuerte accidente sufrido por Fidel Castillo Ruiz y con neumáticos usados, el piloto Jiennense llevaba a cabo una espectacular salida situándose en los puestos de cabeza durante toda la primera carrera sin poder arriesgar debido a la mínima adherencia de los neumáticos en un a lección de pilotaje y estrategia que le llevaría hasta la cuarta posición de la general.

CARRERA 2ª DOMINGO

Con el hándicap de los neumáticos y sin poder montar gomas nuevas, de nuevo Ruiz remontaba desde el puesto diecisiete al invertir la parrilla y situarse en puestos traseros como marca la normativa del campeonato. Las molestias continuaban en el hombre y aun así, volvía a dar toda una lección de pilotaje y control de sus rivales atacando a los pilotos primeros y controlando a los que se situaban detrás. Ambas mangas de competición superaron la media de velocidad de 169 Km/h, muestra del intenso ritmo al que se corrió.

CUARTO, TERCERO Y SEGUNDO

Fidel Castillo Ruiz supo sobreponerse al brutal accidente y a los dolores con los que compitió todo el fin de semana mostrando los valores que tiene como piloto y persona no dándose por vencido en ningún momento y sacando beneficio de una innatas condiciones de pilotaje, estrategia e inteligencia nada habituales y que solo tienen los grandes pilotos. Su madurez y extremado sentido para poner el coche a punto le permitieron obtener este gran resultado a pesar de las dificultades con los neumáticos y el accidente que sufrió.

Todo ello le ha proporcionado un saldo muy importante que llevaba al podio y convertirse en uno de los jóvenes más competitivos del campeonato y una de las más firmes promesas del automovilismo con proyectos muy importantes de cara a la próxima temporada. "Ha sido una carrera muy dura y con el accidente estuvo a punto de no poder correr debido a los dolores y al los daños del coche. Por suerte la lesión me ha permitido competir y el equipo ha hecho un trabajo increíble para poner el monoplaza en perfectas condiciones y mantener el nivel competitivo que me ha permitido estar entre los mejores y subir al podium en la segunda carrera y ser segundo entre los Under sub 21 y 25. Tengo que agradecer a Bujarkay. Hielos Samoyedo y Ascari su apoyo siempre, al de los aficionados y segadores que me motivan especialmente y a mi familia que son el motor y pilar del proyecto junto con mi coach Lars Dandenell”, asegura el piloto.



La próxima cita del Campeonato italiano Sport Prototipos será en el circuito de Vallelunga los días 17 y 19 de septiembre, ultima carrera del certamen.