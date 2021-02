El emotivo mensaje de apoyo de Karina a los carnavaleros: “Lo celebraremos en casa”

Maribel Llaudes, conocida artísticamente como Karina, ha querido mandar ánimos a sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram tras la suspensión de las fiestas del Carnaval. Karina, que ya supera los 50.000 seguidores en la red social, está siendo cada vez más propensa a subir vídeos y compartirlos directamente con sus seguidores.

Esta vez el protagonista del mensaje ha sido el Carnaval. En un vídeo de apenas dos minutos de duración, la protagonista de ‘El baúl de los recuerdos’ ha compartido un mensaje acompañado de los hashtags: ‘Sin fiesta’, ‘Haremos fiesta virtual’ y ‘A reír que son dos días”: “Queridos amigos de Instagram, deciros que dentro de poco viene el Carnaval”. comenzaba.

“LO CELEBRAREMOS EN CASA, COMO LAS NAVIDADES”

Karina, que en los últimos meses ha reconocido pasar malos momentos económicos llegando a admitir que le habían cortado la luz por no poder hacer frente a los recibos, apenada comentó en el video: “Como si no llegara, porque no podemos celebrar casi nada, lo celebraremos en casa, como las navidades”. Pero la tristeza no acaparó todo el vídeo y Maribel Llaudes quiso cantarles una canción a sus fans: “Como paso mucho tiempo solita me he acordado de una película que era preciosa y tenía una música de cine, se llamaba ‘Orfeo Negro’, era como Romeo y Julieta pero a lo brasileño” comentó antes de ponerse a cantar.

Tras varios segundos, la popular cantante jinenense de gran éxito en las décadas de los 60 y 70 quiso finalizar su vídeo comenzando a disfrazarse para los siguientes carnavales: “Hoy me pongo las gafas y dentro de poco me pongo el disfraz y ya haré otro vídeo para alegraros el día”.

“ESTE FIN DE SEMANA ES CARNAVAL, ¿OS VAIS A DISFRAZAR?

Con la cercanía cada vez más de las que deberían ser las galas y los concursos de Carnaval, Karina ha querido compartir una imagen con sus seguidores para preparar los disfraces desde casa: “Este fin de semana es Carnaval! Os vais a disfrazar?? Yo si y prometo haceros un vídeo con mi disfraz casero, mientras a elegir los complementos bien cargados de brilli brilli” escribía.

Con su peculiar sentido del humor, María Isabel Llaudés Santiago sigue cautivando a sus seguidores a través de Instagram con vídeos con los que pretende, como dice la propia artista, alegrar el día a todas las personas. Karina llegó a quedar en segunda posición en el concurso de Eurovisión en 1971 con la canción ‘En un mundo nuevo’, tras la que llegó a rodar su primera película como protagonista y desde entonces todo han sido éxitos.

