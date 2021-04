Consejos para combatir la alergia al polen y diferenciarla del coronavirus

El presidente de la institución colegial, Juan Pedro Rísquez Madridejos, informa de que la alergia al polen es la más frecuente en la provincia de Jaén, “ya que un 20% de la población española la padece, según los datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC)”. Rísquez añade que la alergia no tiene cura y está causada por la reacción anormal del organismo al polvo fino procedente de las flores y las plantas, como las gramíneas, el ciprés, el plátano de sombra o el olivo. “En la provincia tiene especial incidencia el polen del olivo, por la alta concentración de este cultivo en el campo jiennense”, recuerda. Los síntomas más comunes de los alérgicos son estornudos, mucosidad nasal, picor de nariz, lagrimeo y golpes de tos.









En este sentido, indica que la figura del farmacéutico es clave para ayudar a los pacientes a saber diferenciar la alergia de los síntomas de un resfriado común o del coronavirus. “Los síntomas son bastante parecidos con los de un cuadro gripal o a los propios de la Covid19, por ello, el farmacéutico como el profesional sanitario más cercano a los ciudadanos, es esencial para ayudar a identificar la patología y dar las indicaciones precisas en cada caso”, explica. En la alergia por pólenes, los síntomas habituales son prurito ocular, nasal, estornudos en salvas y enrojecimiento de ojos y lagrimeo continuado. Mientras que en la infección por coronavirus entre otros síntomas se han descrito anosmia (pérdida de olfato); disgeusia (alteración del sabor) que son raros en los problemas alérgicos.









Los síntomas producidos por la infección por coronavirus se caracterizan por fiebre, dolor de cabeza, malestar general, diarrea, tos y disnea (ahogo), que pueden aparecer en pacientes con asma por alergia a pólenes, pero no en el resto. Algunos síntomas iguales en ambos casos son el taponamiento y mucosidad nasal transparente típica de los alérgicos, en alguna ocasión puede aparecer en la infección por coronavirus, pero en el caso del coronavirus se trasforma en rinorrea mucosa; ahogo esporádico y normalmente por la noche es constante en los pacientes con coronavirus. “Para diferenciarlo, una alergia no cursa con fiebre, ni malestar general. Además de la presencia de molestias oculares con rinorrea acuosa y prurito ocular y nasal. Mientras que un paciente con posible infección por coronavirus no tendrá molestias oculares con rinorrea acuosa y prurito ocular y nasal y sí tendrá la asociación a fiebre, mialgias y malestar general”, manifiesta Rísquez.









Por otra parte, el presidente recuerda que el uso de la mascarilla, obligatorio en el actual contexto de pandemia sanitaria, es una circunstancia favorable para paliar los síntomas de la alergia a los pólenes. “Esta primavera va a ser diferente para los alérgicos gracias al uso de la mascarilla higiénica, que por su acción filtrante, genera un grado de exposición al polen menor que otros años”, expone.

Recomendaciones sobre alergias:

-Evitar las actividades al aire libre durante los días secos y calurosos, así como antes y después de la lluvia, cuando la concentración del polen en el aire es mayor.

-Ventilar la casa a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, ya que el recuento polínico en esos momentos del día es menor. -Disminuir las actividades al aire libre entre las 5 y las 10 horas de la mañana y las 19 y las 22 horas de la tarde.

-Mantener cerradas las ventanillas en los viajes en coche y usar filtros para pólenes.

-No secar la ropa en el exterior los días de recuento de polen altos.

-En días de viento, utilizar gafas de sol al salir a la calle.

-Consultar al farmacéutico sobre dudas o medicamentos específicos para alergias.