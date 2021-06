¿Cómo va ser el turismo en este verano pos-COVID?

“Este verano no será todavía plenamente normal”. Los expertos en turismo consideran que el período estival que está a la vuelta de la esquina aún no será comparable al de 2019, pero sí que superará las cifras de ingresos y número de viajeros del pandémico 2020. Según el director del grado de Turismo de la Universitat Oberta de Catalunya, Francesc González, se animarán a viajar las personas con más experiencia en viajes y seguirá imponiéndose el turismo dentro de España, más hacia el interior que a la costa. Fuera de nuestras fronteras, Europa será el destino más elegido frente a los viajes internacionales. De igual forma, opina, llegarán más europeos que ciudadanos de otros continentes. “Habrá situaciones ambivalentes: buena parte de la población está deseosa de viajar y otra permanecerá recelosa y precavida”, añade el profesor de los Estudios de Economía y Empresa, Pablo Díaz, que coincide en que el turismo internacional, de salida y de llegada, aún no se recuperará este año.









La directora del grado de Gestión y Administración Pública (interuniversitario: UOC, UB), Maria Julià Barceló, advierte que, según el último informe de la Organización Mundial del Turismo (OMT), publicado en marzo de este año, uno de cada tres destinos turísticos aún permanecía “completamente cerrado” al turismo, y el 34 %, añade la experta, lo está “parcialmente”. Con la vacunación masiva en marcha, Julià augura que este año habrá una “cierta reactivación” de los viajes por ocio, pero, puntualiza, “sin perder de vista que la pandemia continúa”. El director del grado de Turismo apunta al estudio de Exceltur para prever para este verano pos-COVID-19 un 66 % de las visitas y un 47 % de los ingresos con respecto a la campaña de 2019 y añade que “con mucha seguridad” aumentarán las cifras del año pasado. De la misma opinión es Díaz, que ratifica que los datos quedarán “muy lejos” de los de 2019 pero es optimista en cuanto al turismo dentro de España, que, dice, “volverá a ser clave para salvar el volumen de negocio de las empresas”.

¿Quiénes viajarán?

Los expertos consideran que la percepción del riesgo será clave para que los españoles viajen. “Hay una disminución por el inicio de la vacunación masiva, pero el recuerdo está muy presente y existe cierta confusión e incertidumbre, por lo que es muy probable que la mayor parte de los consumidores tomen decisiones conservadoras y basadas en la prudencia”, explica González. Díaz, por su parte, añade que las edades “medias” tienen interés por viajar y por el ocio de manera “acumulada”. Ambos apuntan a la renta y a la crisis económica derivada de la sanitaria como factor clave para decidir viajar este verano. “No olvidemos que, además de la incertidumbre pandémica, existe una gran incertidumbre económica”, expone el docente de los Estudios de Economía y Empresa.

Con respecto al coste que supondrán los viajes, González rechaza que haya una “bajada de precios de forma generalizada” y, al contrario, cree que se mantendrán o incluso aumentarán “a medida que las reservas se vayan completando”. Díaz apostilla que se podrán registrar ofertas “muy llamativas” en el sector hotelero, pero que no es probable que se extiendan al de la restauración, por ejemplo.

¿A dónde viajarán?

El turismo dentro de las fronteras españolas será, según el director del grado de Turismo, el elegido “masivamente” por la ciudadanía, separándose entre los que opten por la playa y los que se inclinen por el interior. González cree que los españoles podrían preferir el interior a la costa porque “el recuerdo de la crisis sanitaria está muy presente y la pandemia no está superada”, aunque Díaz considera que los arenales “volverán a bullir de turistas nacionales”.





Europa también será destino de los españoles que decidan viajar, según los docentes de la UOC, aunque “no de manera generalizada”, considera el profesor de los Estudios de Economía y Empresa. “Costará mucho realizar viajes transcontinentales, por las posibles contingencias lejos de nuestra geografía”, añade. El responsable del grado de Turismo, por su parte, también cree que los países cercanos “hacen disminuir el riesgo percibido” y que los de fuera de la comunidad europea irán “aumentando lentamente”.

¿Cómo viajarán?

La Unión Europea trabaja desde marzo en el Certificado COVID Digital, que todos los expertos tachan de “controvertido” por la limitación de la movilidad que supone, ya que permite viajar a ciudadanos que estén vacunados, que hayan superado la enfermedad o que tengan una prueba negativa. Aunque pueda ayudar a reactivar de manera “importante” el turismo, apunta Julià, serán los países miembros los “responsables últimos” de las restricciones. González considera positivo el sistema para que lleguen visitantes internacionales, ya que este certificado hará que Europa tenga la imagen de “destino seguro,” y Díaz cree necesario que sea una solución “coyuntural, no estructural”.

¿Y quiénes nos visitarán?

Los profesores de la UOC opinan que, para el resto de Estados europeos, España ofrece “confianza” como receptor de visitantes. “De la visión que tengan los principales países emisores de turistas de nuestra situación pandémica dependerá la recuperación mínima del sector”, destaca Díaz, que tacha de “improbable” que lleguen desde mercados más lejanos como Asia o Estados Unidos. “Las medidas políticas serán decisivas para orientar determinados flujos de visitantes”, añade González.