Cómo detectar la consciencia en pacientes en estado vegetativo

Investigadores del grupo ‘Organismos y Sistemas Complejos’ de la Universidad de Jaén (UJA) desarrollan un nuevo método para detectar la consciencia en personas que se encuentran en estado vegetativo (estado de vigilia sin respuesta). El objetivo es desarrollar una herramienta clínica que permita reconocer a pacientes que, aun no respondiendo a estímulos externos, son conscientes de lo que sucede a su alrededor y por lo tanto tienen más posibilidades de salir del estado vegetativo, para poner en marcha en ellos terapias y tratamientos que les ayuden a recuperar la consciencia.



El investigador de Biología Celular de la UJA y miembro de este grupo, Francisco José Esteban Ruiz, explica QUE “uno de cada cinco pacientes que se hallan en estado vegetativo está consciente, aunque no es fácil detectarlo porque ninguno de ellos responde a un estímulo externo”. Esta novedosa metodología analiza las imágenes de resonancia magnética funcional de los pacientes para detectar estos casos concretos. El experto destaca que “detectar qué pacientes son conscientes es muy importante para llevar a cabo un tratamiento y una rehabilitación eficaz y personalizada, pues aumenta la probabilidad de que salgan de ese estado”.



Esta investigación ha sido desarrollada en colaboración con los hospitales de Lieja y París, así como con matemáticos y físicos de Sevilla y Barcelona. Hasta la fecha se han realizado pruebas en cerca de 150 pacientes de estos hospitales para estudiar el funcionamiento de la nueva metodología. Francisco J. Esteban subraya que el siguiente paso es aumentar el número de pacientes y hacer un ensayo clínico multicéntrico para validar todo el proceso. El investigador de la UJA añade que esta metodología es más eficaz que los métodos que hay en la actualidad, que analizan los electroencefalogramas para detectar a los pacientes que tienen consciencia. “Los métodos actuales necesitan provocar una estimulación magnética transcraneal en el paciente para medir la respuesta del cerebro a través del electroencefalograma”, relata el experto, de manera que la nueva metodología es más sencilla y menos costosa que los procedimientos actuales.



El objetivo del grupo de la UJA, por lo tanto, es desarrollar y validar este nuevo método para a utilizarlo en hospitales, reconocer a los pacientes en estado vegetativo que son conscientes y poder aplicar en ellos los tratamientos y terapias necesarios para que se recuperen. Francisco J. Esteban recalca que es además una cuestión moral y humana, ya que se trata de pacientes que aún sin poder responder a un estímulo son conscientes de lo que sucede a su alrededor.



Trastornos de consciencia



El biólogo celular de la Universidad de Jaén explica que son muchas las razones que pueden provocar el estado vegetativo, como un traumatismo, un accidente cerebrovascular, un tumor, una intoxicación o una enfermedad, y aclara que es un estado diferente al estado de coma. “Desde un punto de vista clínico, un paciente se encuentra en estado de coma cuando parece dormido y no abre los ojos en ningún momento; sin embargo, se dice que la persona está en estado vegetativo si en algún momento del día abre los ojos y parece despierto, aunque no reaccione a ningún estímulo externo”. En este punto el investigador recalca que resulta menos despectivo hablar de un estado de vigilia sin respuesta en lugar de estado vegetativo.



El estado de vigilia sin respuesta suele producirse después del coma y es menos grave. Si, además, el paciente muestra algún tipo de interacción con el entorno se considera que está en un estado de mínima consciencia, el cual puede ser muy variable. Estos tres estados (coma, vigilia sin respuesta y de mínima consciencia) se agrupan en los llamados trastornos de la consciencia. De esta manera la metodología desarrollada por los investigadores de la UJA identifica, a través de la imagen de resonancia magnética funcional del paciente, el estado de su consciencia.