Cómo contactar con el servicio técnico de WhatsApp si tienes problemas con la App

WhatsApp recupera una función que permite pedir ayuda al servicio técnico si se tienen problemas con la aplicación o se quieren denunciar mensajes inapropiados. Una función que se ha implementado sin que se haya anunciado por la compañía. Ya estuvo acitva hace algún tiempo pero ahora se desactivó y ahora vuelve a aparcer casi de tapadillo

La web Android Police ha avisado de la puesta en servicio de este chat de ayuda al que se puede acceder desde la pestaña de ajustes, pulsar en ayuda y en “contacta con nosotros”. Se trata de un chat directo con el servicio técnico de la aplicación de mensajería.

Desde la web especializada WABetaInfo informan de que estos chats de soporte de WhatsApp siempre están marcados con una marca de verificación verde. De esta manera se sabe que se trata de una línea de comunicación oficial y que estamos accediendo al autentico chat de ayuda. Eso sí, hay que tener siempre cautela y verificar que la marca verde existe y que no nos hemos puesto en contacto con posibles estafadores.

WhatsApp is enabling the in-app support again!



After disabling the possibility to receive support from WhatsApp right within a WhatsApp chat, WhatsApp is now enabling the feature on WhatsApp beta for iOS and Android again.https://t.co/BVDNzf8Kkc