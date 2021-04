¿Cómo conseguir las declaraciones de la Renta de años anteriores?

Es muy habitual que cuando necesitemos consultar algunos datos de nuestra declaracion de la Renta no consigamos localizarla con la urgencia necesaria. No todo el mundo guarda una copia en papel, física, de las declaraciones de años anteriores pero es posible acceder a esa documentación de manera fácil y simple.





En la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria tiene acceso a su expediente de Renta 2019 desde las siguientes opciones:

"Consulta de declaraciones presentadas": accediendo a los trámites de consulta del modelo 100, puede obtener la copia de la declaración de Renta 2019 mediante firma digital (certificado o DNI electrónico), sistema Cl@ve PIN o el número de referencia.

"Servicios de Renta": accediendo a los trámites del modelo 100 en el apartado "Ejercicios anteriores", con firma digital (certificado o DNI electrónico), sistema Cl@ve PIN o el número de referencia.

Portal "Mis Expedientes" de la Sede Electrónica: con firma digital (certificado o DNI electrónico) o si está registrado en el sistema Cl@ve PIN.

"Cotejo de documentos mediante código seguro de verificación (CSV)": desde esta opción podrá obtener la copia de la declaración presentada mediante el código seguro de verificación que se muestra como justificante al realizar la presentación electrónica, junto con la fecha y hora de la presentación

Si tienes dudas sobre cómo obtener un certificado electrónico, cómo registrarse en el sistema Cl@ve PIN o cómo obtener el número de referencia, consulte las ayudas disponibles en estos "Enlaces de interés".





"Consulta de declaraciones presentadas" desde los trámites de Renta

Accede a la página de trámites del modelo 100 en la Sede Electrónica y localiza el apartado "Consultas". Pulsa el enlace "Consulta de declaraciones presentadas":





En el acceso con referencia, indique su DNI o NIE y el dato de contraste (fecha para DNI y número de soporte para NIE), después pulse "Continuar", si ya tiene una refernecia obtenida de su expediente de Renta, haga clic en "Acceder identifícándose con Referencia" e indique el código de 6 caracteres. Si no dispone de ninguna, pulse el botón "No tengo Referencia" para enlazar con el servicio de obtención. Recuerde que ya no son válidas las referencias que se hayan obtenido con la casilla 505 de la declaración de Renta 2018.

En la siguiente página aparecerá un desplegable con las casillas "NIF obligado" y "Modelo"(modelo 100) cumplimentadas y la casilla "Ejercicio" con el último ejercicio de Renta disponible seleccionado por defecto, modifíquelo y escriba 2019; no obstante, puede establecer además otros criterios de búsqueda. A continuación, pulse "Buscar" en el listado de declaraciones y haga clic en "Ver" de la columna "Obtención de Justificante" de la que desea consultar, para descargar el Justificante de la presentación y la copia completa de la declaración de Renta 2019.





"Servicios de Renta" desde el apartado: "Ejercicios anteriores"

Además, una vez iniciada la campaña actual, será posible acceder al expediente de Renta 2019 desde el enlace "Ejercicio 2019" situado en el partado "Ejercicios anteriores", haciendo clic en "Servicio de tramitación borrador / declaración (Renta WEB) 2019", en los trámites del modelo 100 de Sede Electrónica y mediante las mismas formas de acceso: certificado electrónico o DNIe, Cl@ve PIN o la referencia del expediente de Renta. En este caso, para acceder a la copia de la declaración, seleccione el enlace "Grabación de la declaración", dentro de "Historia del Expediente".