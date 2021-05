El Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía premia a Raquel Cabrera, estudiante de la Universidad de Jaén

El Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía (ICPFA) ha galardonado a la fisioterapeuta Raquel Cabrera Ortega por su Trabajo de Fin de Carrera realizado en la Universidad de Jaén y titulado ‘Efectividad de la realidad virtual en el tratamiento de alteraciones de la funcionalidad del tobillo. Revisión sistemática’. El Colegio ha resuelto su convocatoria de Premios ICPFA 2020, en la que Cabrera ha obtenido el Primer Premio de la categoría Premio de Investigación Fin de Carrera ‘Alejandro Plaza’. Gracias a esta distinción, la fisioterapeuta ha sido premiada con 800 euros.

“Al principio no me lo creía, no me lo esperaba. Pero una vez que asimilé la noticia, me alegré muchísimo al ver que habían recompensado un trabajo en el que había invertido mucho tiempo y esfuerzo”, afirmó Raquel Cabrera Ortega al conocer que había sido premiada. Además, también quiso agradecer al Colegio su labor de avance en la investigación y difusión científicaen el campo de la Fisioterapia. Debido a la pandemia, el ICPFA no pudo celebrar el habitual acto de entrega de sus premios. “Me quedé con las ganas de que se hubiese podido realizar el acto de celebración para asistir a él con mi familia, ya que sin ellos nada hubiera sido posible”, comentó la fisioterapeuta al mostrar también agradecimiento a sus seres queridos.

Cabrera decidió estudiar Fisioterapia motivada por una experiencia personal. “Me gustaba mucho el deporte y estaba decidida a estudiar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pero me lesioné”. Fue entonces, al ser tratada por un fisioterapeuta, cuando se le “despertó la curiosidad por el peculiar funcionamiento del cuerpo y por saber más de él”, explicó Raquel Cabrera Ortega. Tras haber comprobado en primera persona los beneficios de la Fisioterapia, sintió las “ganas de ayudar a los demás como me ayudaron a mí”, rememoró la joven fisioterapeuta.

Sobre el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía

El Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía (ICPFA) es el organismo que representa a más de 10.000 profesionales que, en Andalucía, trabajan con el objetivo común de favorecer la salud de los ciudadanos.

Además, ordena la profesión, tutela los intereses de la Fisioterapia, así como su óptima aplicación y universalización.