¿Es el café un buen aliado si quieres perder peso?

Solo o con leche, muy caliente o con hielo, con o sin azúcar, expreso, cortado, manchado, largo de café, americano... El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y hay verdaderos adeptos a su aroma y su sabor. No hay nada más placentero que el primer café de la mañana o el café después de una suculenta comida, fiel compañero de tertulias y risas. También están los que no soportan ni su sabor, ni su olor, ni tan siquiera su color. Para gustos, ya sabes...

Desde hace tiempo muchos son los estudios que aseguran que beber café ayuda a adelgazar pero ¿es esto cierto? Vamos a intentar responder a esa pregunta.

No existe evidencia concluyente que indique que cuánta más café consumas más adelgaces. Lo que si es una realidad es que el café es rico polifenoles, es decir en antioxidantes y contiene además minerales como potasio, fósforo, selenio y magnesio, algunas vitaminas del grupo B y algo de vitamina K, si bien no hay que olvidar que su principal componente es la cafeína.









Dicho esto, cabe decir que la ingesta de café inhibe del apetito ya que la cafeína puede reducir la sensación de hambre y el deseo de comer durante un período breve de tiempo. Además, la cafeína parece aumentar el uso de energía, incluso cuando se está en reposo y estimula la función metabólica del cuerpo para quemar la llamada “grasa parda”. El café es diurético y por lo tanto su ingesta va a ayudar a nuestro cuerpo a eliminar agua y sal al orinar más.

No se puede probar que es la cafeína la responsable directa del adelgazamiento. Según los estudios son pérdidas significativas desde el punto de vista estadístico, pero clinicamente no son relevantes. De hecho, la manera en la que ingerimos esta bebida puede provocar el efecto contrario. No es lo mismo tomar un café solo que con leche, y la cantidad de azúcar que le pongamos es un detalle muy importante. Con una dieta adecuada y algo de deporte , el café se puede convertir en un complemento ideal para favorecer la pérdida de grasa corporal.

Hábitos de consumo en España

Según un último informe publicado recientemente sobre los “Hábitos de Consumo de Café en España” realizado por la cadena Café & Té, el 63% de los españoles mayores de 15 años (unos 22 millones de personas) declara tomar al menos un café al día y que los consumidores más habituales de café en nuestro país toman un promedio de 3,6 cafés diarios entre semana, mientras que los fines de semana la media baja, situándose en 2,7 tazas al día.

El perfil del consumidor mayoritario de café entre semana es hombre de entre 45 y 54 años, mientras que en los fines de semana, son las mujeres de entre 35 y 54 años las que mayor cantidad de café consumen.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Si analizamos cuales son las zonas más cafeteras del país, los barceloneses son los españoles que más café consume con un 76% que señala que toma al menos una taza diaria, seguidos por los cafeteros de Madrid, con un porcentaje que desciende ligeramente al 61%. Los españoles de las zonas menos cafeteras con un 58% de consumidores de al menos una taza diarias son la Comunidad Valenciana, Murcia, Albacete, País Vasco, Navarra, Cantabria, La Rioja, Burgos y Palencia, respectivamente.

En cuanto al número de cafés por persona y día fuera de casa, el 55% de los que consumen café toma 1 o 2 tazas, mientras que el 24% toma entre 3 y 4 tazas. El 21% restante, que supone unos 4,6 millones de personas, declara que toma unas 5 o más tazas de café cada día fuera.