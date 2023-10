Abierto el acceso al Parque Geolit de Jaén desde la autovía A-44

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha asistido a la puesta en servicio del acceso directo al Parque Científico Tecnológico Geolit desde la autovía A-44, que atenderá no sólo las demandas de movilidad de 50 empresas y sobre 1.000 trabajadores, sino que "supondrá un plus en la consolidación de este recinto no sólo como espacio de innovación sino también como referente en el desarrollo de energías limpias y defensa del medio ambiente".



Rocío Díaz, que ha acudido acompañada por el alcalde de Mengíbar, Juan Bravo, y empresarios de la zona, ha defendido el trabajo desarrollado desde el Gobierno andaluz para que, a pesar de las dificultades encontradas, se estén desarrollando obras de calado como el acceso al Parque Geolit a través de la ITI de Jaén. La consejera se ha detenido en el nuevo enlace, que "es una reivindicación histórica de muchas empresas instaladas en Geolit, que veían como tanto sus trabajadores como sus clientes estaban obligados a dar un rodeo para acceder a las instalaciones, pero también para muchos vecinos de la zona, que ven en esta carretera el comienzo de una mejora en sus comunicaciones".



"Este acceso supondrá un impulso a la actividad económica de la comarca, además de ser un aliciente añadido para la llegada de nuevas empresas dentro los planes de ampliación del parque", ha manifestado, a la par que ha asegurado que, en paralelo, ofrecerá mayores facilidades de circulación a los vecinos de Mengíbar y los municipios del su entorno. Sobre este último punto, ha recordado que la Consejería de Fomento está embarcada en la redacción de la variante de Mengíbar, que da continuidad a los trabajos iniciados con este nuevo acceso y que supondrá un alivio a los problemas de tráfico de la comarca.



Estos trabajos, con un presupuesto de 4,4 millones de euros, proporcionan al parque Geolit de una incorporación directa a la A-44 de las que antes carecía y que obligaba a losvehículos tienen que trasladarse al siguiente enlace de Las Infantas, que está a 3,8 kilómetros de distancia.



Esta obras, ejecutadas la UTE formada por Hidráulicas y Viales y Rialsa, solventan la problemática con un enlace tipo pesa (diamante con glorietas). El enlace se compone de dos glorietas, una a cada lado de la autovía, a las que se accede mediante ramales con una velocidad de 80 kilómetros por hora, que se reduce a 40 kilómetros por hora en la intersección. Se aprovecha el paso inferior de la actual A-6004 (primitiva N-323) bajo la autovía como nexo de unión entre las glorietas, y la intersección de la primera con la N-323a se ha modificado con una tercera glorieta para un tráfico más fluido.



Las glorietas tienen un diámetro exterior de 56 metros, arcenes de 1,5 metros y un ancho de carril de 4,4 metros. Cada entrada presentará dos carriles de incorporación para evitar alteraciones del tráfico. Además, se ha reforzado el firme tanto en un tramo de 380 metros de la N-323a desde la glorieta este hasta la glorieta existente de Geolit. Una vez terminadas las obras de este acceso, el siguiente paso será la reparación del firme de un tramo de 3,9 kilómetros de la actual A-6004 hasta Mengíbar.



Además de conectar el Geolit con la autovía, la nueva conexión aliviará los enlaces próximos, como es el caso de la salida de Mengíbar –que además del tráfico con destino a su municipio tiene que sumar los vehículos que se desplazan a Cazalilla, Villanueva de la Reina y Espelúy– o la salida de Las Infantas, que soportaba hasta ahora un tráfico sobredimensionado por haber sido ruta de acceso al Geolit.



Estas obras empiezan a dar respuesta a unas conexiones que se idearon hace más de 15 años, cuando se redactó el estudio informativo de la variante de Mengíbar y, en el periodo de alegaciones, se planteó la necesidad de un enlace con la autovía A-44. En 2011 se aceptó tal posibilidad pero no fue hasta siete años después cuando se remite la versión definitiva del proyecto para su autorización por el Ministerio de Fomento (ahora de Transportes, titular de la autovía). El Gobierno andaluz reactivó la conexión del parque Geolit, para lo cual fue necesario previamente iniciar la tramitación para la redacción del proyecto de la variante de Mengíbar y captar fondos europeos Feder a través de la Inversión Territorial Integrada de Jaén (ITI).



Reparación del puente en la A-6004



Asimismo, la consejera ha informado del inicio esta semana de la reparación urgente del paso superior sobre el ferrocarril en la carretera A-6004 en Mengíbar. Los técnicos de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda detectaron en una inspección graves daños en la estructura que ponía en riesgo la seguridad de los usuarios que circulan por esta carretera.



Las obras, que se van a desarrollar en horario nocturno para no interferir en el tráfico ferroviario de la línea de red convencional entre Jaén y Espeluy, cuentan con un presupuesto superior a los 300.000 euros y consistirán en la reparación de cuatro fisuras longitudinales en los paramentos verticales, dos voladizos de hormigón y la losa del paso superior, además de otra serie de actuaciones en las barandillas originales.