El Centro de Transfusión de Jaén registra 156 donaciones de plasma hiperinmune

El Centro de Transfusión de Jaén ha registrado en lo que va de año un total de 156 donaciones de plasma hiperinmune, procedente de personas que han recuperado de la infección por COVID19, y que están donando su plasma, participando así en un estudio observacional impulsado por el Consejo de Europa para evaluar la eficacia del tratamiento con plasma hiperinmune obtenido de donantes convalecientes de la infección por COVID-19.

La delegada territorial ha visitado el Centro de Transfusión, y ha enfatizado en que “la aportación de personal sanitario y ciudadanía que ha superado esta enfermedad ha sido fundamental”, por lo que ha animado a que “de modo altruista, todo aquel que así lo decida, continúe donando plasma para seguir luchando contra esta enfermedad”.

El Centro de Transfusión Sanguínea está promoviendo la recogida de plasma hiperinmune de pacientes y donantes convalecientes de la COVID-19, a través de un estudio observacional impulsado por el Consejo de Europa.

De esta manera, el beneficio de este tipo de tratamiento se extiende a muchos más pacientes, que los que podría incluir el Ensayo Clínico Regional, puesto que los criterios de selección también incluyen pacientes con formas graves de enfermedad COVID-19. Además, también se contribuye a que Andalucía disponga de un stock de este plasma por si hiciera falta en una futura oleada de infección por coronavirus. El Centro está desarrollando una intensa campaña en el reclutamiento de estos donantes recuperados de la enfermedad, muchos de ellos sanitarios.

Incremento de donantes

El Centro de Transfusión sanguínea ha registrado durante los primeros meses de este año, y hasta el mes de abril, un incremento del 26% en donación de sangre con respecto a este período del año anterior, y un 83% de incremento en el caso de plasma. Al respecto, Trinidad Rus ha puesto en valor “el alto grado de implicación de sus profesionales, ya que han conseguido, junto al esfuerzo de las hermandades y la concienciación social, que la donación de hemoderivados, lejos de disminuir, se haya incrementado, a pesar de la pandemia”.

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.

