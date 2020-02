El aceite de oliva amansa las olas

Cada semana en Andalucía Serie Oro, el programa sobre los saberes y sabores del aceite de oliva, descubrimos aspectos insólitos, poco conocidos y muy curiosos del aceite de oliva y del olivar. De eso se encarga nuestro experto Juan Vilar que en esta ocasión nos habla de la capacidad del aceite de oliva de “amansar” las olas. Este proceso lo llevo a cabo Benjamin Franklin, científico, político, inventor, masón, diplomático y padre fundador de los Estados Unidos de América. Franklin tomó una cucharadita de aceite y la dejó caer en un lago con pequeño oleaje. El aceite se propagó rápidamente en el espacio circundante, produciendo un efecto apaciguador instantáneo en las olas.

El propio Franklin comentó: “en este experimento, hay una circunstancia que especialmente me ha sorprendido, que ha sido la propagación repentina, amplia y forzada de una gota de aceite de oliva en la superficie del agua, desconozco que este fenómeno se haya considerando hasta este momento”.

Vilar señala que hay una explicación para este fenómeno, que aparentemente puede resultar mágico: “si se piensa en un objeto sólido, como una roca, un lápiz, un libro, etc., todos estos objetos están hechos de billones de átomos que están completamente enlazados y agrupados. Por otro lado, en este caso particular, el aceite de oliva no se agrupa en contacto agua, sucede lo contrario, se extiende en una capa continua de gran superficie y espesor. Esto es debido a la polaridad, una propiedad de los átomos y su manera de enlazarse para formar moléculas, en el caso de la molécula de agua, el oxigeno queda cargado negativamente y los hidrógenos positivamente, haciendo que la molécula del agua sea un dipolo y tienda a juntarse rápidamente con otros dipolos, como lo son otras moléculas de agua, el aceite al no ser dipolo, esto hace, que el aceite tienda a enlazarse con otras moléculas de aceite, generando una molécula de gran espesor.”

Otra cuestión que plantea el experimento es: ¿por qué las olas casi desaparecen? Por lo general, las olas se generan por la fricción del viento sobre la superficie del agua, sin embargo, cuando el aceite de oliva se extiende sobre la superficie del agua, el viento simplemente desplaza la superficie del aceite, la fricción es menor y el resultado es un moviendo mas atenuado.

Otra pregunta curiosa seria, ¿Qué extensión final ocuparía la cucharada de aceite de oliva? La propagación del aceite de oliva, cubriría aproximadamente dos mil metros cuadrados, y estaría formada por cinco millones de moléculas. Considerando que estas moléculas, ocupaban el espacio de una cuchara circular de aproximadamente 1 cm de radio, se puede decir que cada molécula equivale aproximadamente a una millonésima parte de un centímetro.

