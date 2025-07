La UJA exige “igualdad de condiciones” tras rechazo de ACUA frente a universidades privadas

El Rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para informar sobre la negativa de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACUA) a la verificación del nuevo Grado en Ingeniería Biomédica para el curso académico 2025/2026. Esta noticia supone un importante revés para la universidad y para la provincia de Jaén, que apostaban por esta titulación estratégica.

Según Ruiz, "el nuevo grado en Ingeniería Biomédica no podrá impartirse a partir del próximo curso académico, tal y como estaba previsto inicialmente". No obstante, aclara que esta situación no se debe a falta de voluntad de la UJA, sino a "un deficiente funcionamiento de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, la conocida ACUA, que depende directamente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía".

La institución pública denuncia un trato desigual que favorece a centros privados en la aprobación de títulos

El rector ha estado acompañado por la vicerrectora de Enseñanza Oficiales, Hikmate Abriouel, y el director de la Escuela Politécnica Superior de Linares, Manuel Valverde, quienes han trabajado intensamente para sacar adelante el proyecto. Ruiz afirma con firmeza: "no renunciamos en absoluto a la implantación de estos estudios, que son estratégicos para la Universidad de Jaén y para la provincia".

Ruiz ha explicado la cronología de los hechos: la convocatoria para la verificación de títulos oficiales se abrió en septiembre de 2024, recibiéndose la mayoría de informes provisionales en enero de 2025, pero el de Ingeniería Biomédica se retrasó hasta abril. Tras presentar las correcciones requeridas en mayo, el informe definitivo que llegó el 25 de junio fue desfavorable. Lo llamativo, subrayó, es que ese mismo día la Universidad Loyola de Andalucía recibió un informe favorable para el mismo grado. "Exigimos las mismas reglas del juego y las mismas exigencias que las universidades privadas para poder competir en igualdad de condiciones", ha declarado.

El rector ha criticado duramente el procedimiento de la ACUA: "no es de recibo que la agencia comunique el resultado una vez concluido el periodo de prescripción de los alumnos andaluces, y a menos de una semana de abrirse la matriculación". Esta tardanza ha causado una situación grave para la universidad, que ve afectada su imagen, reputación y futuro. "No nos merecemos esta situación ni nuestros estudiantes ni la sociedad jaenense", afirma.

Sobre el fondo del informe, Ruiz califica la decisión de "absolutamente incomprensible", especialmente porque el grado se iba a impartir conjuntamente con la Universidad de Granada, instituciones de reconocido prestigio internacional. Señala que la ACUA cuestionó aspectos como la docencia en inglés, que ya había sido descartada, o la tutoría de prácticas externas, actividad habitual en ambas universidades desde hace años. También cuestiona los convenios para formación dual, que están en fase de firma y que se impartirían en el cuarto curso.

El rector hace una llamada de atención a la Consejería de Universidad, responsable de la agencia, recordando que la ACUA carece actualmente de director, tras la dimisión de Antonio Cubero en marzo. "No existen criterios claros y homogéneos en los procesos de evaluación de ACUA, lo que genera situaciones indeseadas como esta", denuncia.

Ante esta situación, la UJA presentó el día siguiente una reclamación ante el Consejo de Universidades y el Ministerio de Ciencia e Innovación, confiando en que el proceso se revise con la debida diligencia. "No nos vamos a quedar quietos", asegura Ruiz, aunque reconoce que no será posible impartir el grado el próximo curso por falta de tiempo material. La opción de matrícula para Ingeniería Biomédica desaparecerá del Distrito Universitario Andaluz (DUA) para 2025/2026, y los estudiantes deberán esperar hasta el curso 2026/2027.

Finalmente, el rector ha lamentado la falta de apoyo institucional local y regional, y destaca que la Universidad de Granada enfrenta un problema similar con otro grado estratégico, el de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, lo que muestra un problema sistémico en la gestión universitaria en Andalucía.

El Rector cerró la comparecencia apelando a la responsabilidad de la Consejería y a la necesidad de un trato justo y transparente para proteger el futuro académico de los jóvenes y la reputación de la Universidad de Jaén.