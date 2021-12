El truco para que tu tarta de queso quede perfecta y triunfes en Navidad

La tarta de queso es probablemente uno de los postres que más adeptos ha conseguido en los últimos años en nuestro país. No hay restaurante en el que no encuentres en su carta de postres la tarta de queso. Su textura y sabor se ha hecho un merecido hueco entre clásicos como el arroz con leche, las natillas, el tocinillo de cielo, el flan o la tarta de la abuela. Y no es para menos ya que es un bocado exquisito.

Y sin tanto te gusta la tarta de queso ¿por qué esperar a comer en un restaurante para poder disfrutar de este manjar? Con solo cuatro ingredientes puedes hacer una tarta de queso con la que sorprenderás a tus comensales en casa y triunfarás fijo esta Navidad.

Son infinidad de recetas las que puedes encontrar para hacer de manera fácil y rápida este delicioso y sorpendente postre pero nosotros nos quedamos con esta receta que vamos a hacer en el horno al baño María.

Ingredientes

6 huevos

Medio litro de nata líquida

500 gramos de queso de untar

350 gr de leche condensada (tanto la nata como el queso y la leche condensada pueden ser light o desnatados)

Mantequilla para untar el molde

Así se hace

La elaboración es muy sencilla. Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a unos 160/170º. Mientras tanto untamos con mantequilla el molde en el que vamos a hacer nuestra tarta de queso.

El siguiente paso es mezclar todos los ingredientes con la batidora hasta que estén perfectamente integrados. Ponemos todo el conjunto en un molde apto para horno y este a su vez lo metemos en el recipiente donde haremos el baño María. Cuidado en este paso, ya que tenemos que tener la precaución deno llenar demasiado el recipientedonde tengamos el agua, pues puede llegar a hervir y salpicar los alimentos y podría estropear el resultado final.

Es el momento de hornear nuestra tarta durante unos 40 minutos aproximadamente, si bien has de saber que el tiempo de cocinado dependerá de la textura que quieras darle a tu tarta. En mi caso, el punto perfecto es justo en el que con un palillo de pincho o la punta de un cuchillo de hoja muy fina pinchas la tarta y el palillo o la punta del cuchillo salen secos o sin manchar: ese es el truco definitivo. Te aseguro que el resultado es una locura.









Ya solo nos queda enfriar a temperatura ambiente para posteriormente guardar en el frigorífico. Una vez fría, desmoldamos, cortamos la porción y la acompañamos con una mermelada de fresas o frambuesa, un sirope de fresa o chocolate o sola, sin más. ¡Una vez le hinques la cuchara, no podrás parar!

Esta es la receta "base" de una de tantas tartas de queso que puedes encontrar en el recetario. A la hora de elaborarla puedes añadir un toque de queso manchego o de cualquier otro queso que te guste, puedes poner una base de galletas ralladas, incluir unas frambuesas... para gustos ya sabes, sabores.

¡Ea, salud!