Sin luz en la Victoria: El Ayuntamiento de Jaén se desvincula del impago

El concejal de Deportes, José María Álvarez, ha respondido a las afirmaciones que responsabilizan al Ayuntamiento de Jaén por la deuda que ha causado la interrupción del suministro eléctrico en el Estadio Municipal de La Victoria. Álvarez afirmó: "La deuda no pertenece al Ayuntamiento, ya que cuando el Real Jaén tenía la concesión en precario del estadio, acordó con una empresa de telecomunicaciones la instalación de una antena a cambio de que esta empresa se hiciera cargo de pagar las facturas de electricidad. Ahora es esta empresa la que dejó de cumplir con sus pagos, no nosotros".



Álvarez explicó que cuando el nuevo equipo de Gobierno asumió el control, el Real Jaén ya no tenía la concesión en precario, sino que el estadio había vuelto a ser propiedad del Ayuntamiento aproximadamente un año y medio antes. "En junio, al enterarnos de la situación, nos comunicamos con la compañía eléctrica para transferir la titularidad del servicio al Ayuntamiento de Jaén. Sin embargo, hasta ahora solo nos informan que están evaluando la situación". Esto se debe, entre otras cosas, a que el suministro en La Victoria es de media tensión, aunque el contrato especifica baja tensión. "Hemos estado tratando de resolver el cambio de titularidad desde junio, pero aún no lo hemos logrado, y ni siquiera conocemos la cantidad de la deuda de la empresa de telecomunicaciones con la comercializadora eléctrica de referencia", agregó el concejal.



Álvarez anunció que la electricidad regresará al estadio mañana gracias al uso de un generador en el campo de fútbol. Sin embargo, aclaró que solo se utilizará para necesidades domésticas, como iluminar los baños, oficinas y vestuarios, pero no las torretas que iluminan el terreno de juego. Añadió que la situación persistirá hasta principios del próximo año, cuando la empresa ganadora del concurso de eficiencia energética, promovido por el Ayuntamiento, se encargará del suministro eléctrico de todas las instalaciones municipales, incluido el Estadio Municipal de La Victoria. Esto ocurrirá a menos que la compañía eléctrica de referencia ofrezca la oportunidad de cambiar la titularidad antes de fin de año y se gestione a través del Ayuntamiento.