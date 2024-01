Reyes mantiene una charla gastronómica con los 5 chefs con estrella Michelín en Jaén

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Paco Reyes, ha mantenido una charla-coloquio sobre gastronomía tradicional con los 5 chefs de los restaurantes jiennenses que cuentan en su palmarés con una estrella Michelín –Pedro Sánchez, de Bagá; Juan Aceituno, de Dama Juana; Juan José Mesa, de Radis; Javier Jurado, de Malak; y Juan Carlos García, de Vandelvira–. En este encuentro, celebrado en el marco de la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2024, Reyes ha destacado que “contar con 5 estrellas Michelín en nuestra tierra es, sin duda, otros argumento más con el que la Administración provincial invita a viajar al paraíso interior y a dar a conocer la riqueza culinaria jiennense”.



Para el presidente de la Administración provincial, estos chefs “son la punta de lanza del gran plantel de cocineros y cocineras con los que cuenta la provincia jiennense, cuyo trabajo ha contribuido sin duda alguna a que la gastronomía de la provincia no sólo se encuentre en su mejor momento, sino que se haya consolidado como el gran argumento para viajar a nuestro territorio”. En este sentido, Reyes ha remarcado que la provincia jiennense se ha convertido “en todo un paraíso gastronómico” gracias “al buen saber hacer de un amplio elenco de cocineros y cocineras, que han conjugado vanguardia y tradición, así como a la calidad y diversidad de nuestros productos, de los que hoy podéis encontrar aquí en Madrid una pequeña muestra”, ha apostillado.



La sala Kitchen Club de Madrid ha sido el escenario de este acto dirigido a expertos gastrónomos y medios de comunicación especializados en el que los cinco cocineros jiennenses con estrella Michelin, además, han elaborado en directo sus propuestas culinarias, que han podido ser degustadas por el público junto a los aceites de oliva virgen extra “Jaén Selección” 2024 –Oro Bailén Picual, OliBaeza, Puerta de las Villas, Esencial Olive, Azorla, Tierras de Canena, Jabalcuz Premium, y el ecológico Melgarejo- y distintas elaboraciones realizadas con productos agroalimentarios Degusta Jaén.



Pedro Sánchez, de Bagá, ha elaborado la receta Tocino y rosa; Ensalada de concha fina, algas y anisados ha sido la propuesta de Juan Aceituno, de Dama Juana; Royal de cordero segureño, cuarruécano y salsa de tuétano, la presentada por Javier Jurado, de Malak; Andrajos de Sierra Mágina, la de Juanjo Mesa, de Radis, y bonito con pipirrana de tomate habitas, de Juan Carlos García, de Vandelvira. Estos cinco profesionales “avalan la extraordinaria oferta culinaria de la provincia de Jaén y se han convertido en un magnífico hilo conductor para adentrarse en los tesoros que esconde el paraíso interior jiennense”, ha subrayado Reyes que ha incidido en que visitar cualquiera de sus restaurantes “puede ser un motivo para conocer la oferta turística jiennense”.



Asimismo, ha hecho hincapié en que desde la Diputación de Jaén se va a continuar apostando por promocionar “nuestros aceites de oliva virgen extra jiennenses, con los Jaén Selección a la cabeza, nuestros productos agroalimentarios y nuestra gastronomía” ya que “estamos convencidos de que no es un gasto sino una inversión que repercute de forma directa en el crecimiento y desarrollo económico de nuestra tierra”. De ahí que la Administración provincial “esté presente en eventos que contribuyan a difundir nuestro aceite de oliva y nuestra gastronomía”, como la gala de la guía Michelín, The 50 Best Restaurants, el Salón del Gourmet, Fitur o Madrid Fusión, ha recordado Paco Reyes.