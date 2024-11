El Real Jaén “más remontador” alarga su buena racha ante el Torredonjimeno

Se ha puesto de moda aquello de empezar perdiendo y después darle la vuelta a la tortilla. Esa es la tarea del día a día para el Real Jaén, que continúa al acecho del líder del grupo IX de la Tercera Federación, el Atlético Malagueño. Una jornada más, los jiennenses tuvieron que esforzarse al máximo para amarrar los tres puntos de un campo siempre complicado, como es el Matías Prats de Torredonjimeno.

Gran derbi provincial el que vivieron aficionados de la UDC Torredonjimeno y del Real Jaén este domingo. Desde el minuto 1, este duelo provincial obtuvo todo el interés del mundo, gracias al tanto de Manu Hita nada más echar a rodar el balón. El atacante del Torredonjimeno aprovechó la desconexión de su rival paran perforar la portería de Javi Sánchez cuando nadie lo esperaba.

Real Jaén / David Torres Triunfo morado en el Matías Prats

Tuvo el Real Jaén que responder al primer golpe del Torredonjimeno, y lo hizo rápidamente, volviendo a tomar la batuta del choque. A los 8 minutos, los lagartos igualarían el duelo después de un testarazo de Juanma Porro a la salida de un saque de esquina. Rápida reacción del conjunto de la capital, aunque no se extendería esa ambición atacante en los minutos posteriores, puesto que el equipo de Roberto Peragón bajó un par de pistones a su intensidad ofensiva.

Hasta el descansó se llegó con el 1-1 en el marcador, y los locales merecieron más premio que el Real Jaén en el primer asalto. Todo lo contrario sucedió en el segundo tiempo, cuando los blancos parecían otros sobre el terreno de juego. El Real Jaén mostró su faceta más dominadora e incisiva en territorio contrario, sometiendo al Torredonjimeno en todo momento.

curro, clave para la remontada

La verticalidad fue mayor con la entrada de Curro al terreno de juego. Fue el hombre que removió la coctelera y extrajo frutos para sus compañeros. Al rebasar el minuto 65, el Real Jaén se adelantaría en el marcador gracias a un remate de Mauro en el segundo palo. Adrián Paz la puso con música celestial desde la esquina y el central morado encontró petróleo de ese buen centro.

El tercer tanto del Real Jaén no tardaría en llegar, y fue desde los once metros. Hubo agarrón sobre Javi Moyano en el área, y el árbitro no dudó en señalar la pena máxima. Esta fue transformada por el propio Adri Paz que engañó a David García en la ejecución.

Pudo el Real Jaén alargar su festín goleador, pero el meta del Torredonjimeno evitó mayores disgustos a su afición. Con este resultado, el cuadro tosiriano tendrá que afrontar esta semana en los puestos del descenso, mientras que la moral blanca está por las nubes antes de afrontar este próximo fin de semana un nuevo partido vital ante el Huétor Tájar.