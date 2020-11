¿Quieres dormir a pierna suelta? Sigue estas sencillas rutinas

No poder dormir es una autentica tortura. No conciliar bien el sueño puede acarrearnos no pocos problemas. No sólo nuestra vida privada se puede ver afectada por el insomnio si no que sus efectos pueden llegar a nuestro puestos de trabajo con bajos rendimientos por estar siempre cansado. También es peligroso por que la somnoloencia es la peor compañera para conducir ya que nos induce a cometer errores o distracciones que peuden ser fatales a bordo de nuestro vehículo

Según la Sociedad Española del Sueño (SES) los trastornos del sueño afectan a un tercio de la población en nuestro país, reduciendo la calidad de vida de quienes lo padecen. Además, suponen un importante problema de salud pública, con un importante impacto económico, social y sanitario (bajas laborales, reducción de la productividad, accidentes de tráfico, consulta médica, prescripción de psicofármacos, etc.).

¿Pero qué es el insomio?

Según los expertos es una alteración de la cantidad y la calidad de lo que dormimos y de cómo lo hacemos. Suele presentarse cóno:

Una dificultad para conciliar el sueño.

Una disminución de su duración; despertar demasiado temprano.

Aumento en el número de despertares.

Sensación de no dormir lo sufientce. De que el sueño no ha sido reparador

Así la cosas desde la web del Consejo Oficial de Coelgios de Farmacuticos de España indican que los factores más frecuentes que suelen desencadenarlo son:

el estrés, los problemas familiares o las dificultades de tipo laboral y económico. También influye la personalidad del individuo y, por supuesto, el entorno: temperatura, ruido, etc. La dificultad para dormir es más prevalente en mujeres de edad media, y cada vez más habitual en adolescentes y niños.

Las consecuencias se manifiestan durante el día como fatiga, ansiedad, falta de energía y disminución del nivel de alerta. Las necesidades de sueño varían en función de la edad y de las circunstancias y características personales.

¿C

Atenuar la luz y los ruidos en el dormitorio, y mantener una temperatura ambiente adecuada.

Realizar regularmente ejercicio físico moderado durante el día.

Reducir el consumo de café, té y bebidas alcohólicas.

Cenar ligeramente y no acostarse inmediatamente después de la cena.

Acostarse y levantarse siempre a la misma hora.

No usar el dormitorio como lugar de trabajo ni para otras actividades.

Evitar esfuerzos físicos o mentales intensos antes de acostarse.

Evitar hacer siestas durante el día.

Si después de media hora de estar acostado no se ha alcanzado el sueño, es aconsejable levantarse, salir del dormitorio y pasear o leer, ver televisión, etc. hasta que se sienta sueño.

En los casos de insomnio moderado o severo, puede ser necesario acudir a un profesional sanitario para que recomiende o prescriba tratamiento farmacológico.