La Diputación de Jaén ha entregado esta tarde los V Premios de la Provincia, unos reconocimientos concedidos en el marco del Día de la Provincia con los que este año se ha distinguido al colectivo de trabajadoras de Ayuda a Domicilio de la provincia; la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES); los grupos aceiteros Jaencoop, Olivar de Segura y Interóleo; y al cocinero Pedro Sánchez. En este acto –celebrado en el Auditorio Guadalquivir del Centro de Convenciones de Jaén con la presencia de miembros de la Corporación provincial y alcaldes y alcaldesas de la provincia, así como representantes de las diferentes instituciones, entidades y agentes sociales y económicos jiennenses–, el presidente de la Administración provincial ha incidido en que estos galardones, y la Feria de los Pueblos inaugurada a continuación, “vienen a afianzar y reforzar nuestra identidad como provincia”, algo que, a su juicio, “es aún una de nuestras asignaturas pendientes, porque si nosotros no creemos en Jaén y en nuestras posibilidades, difícilmente conseguiremos que otros lo hagan para invertir o iniciar un proyecto de vida”.

Con esta filosofía se entregan estos Premios de la Provincia, a través de los que “pretendemos que seamos más conscientes de la riqueza y diversidad cultural de los 97 municipios de la provincia de Jaén y las posibilidades que atesora nuestro territorio”, ha remarcado Reyes, quien ha añadido que estos galardones “nos permiten reconocer cada año la valía y la fuerza de Jaén y su ciudadanía”. En esta línea, ha apuntado que “la provincia jiennense es una tierra de oportunidades, con excepcionalidades que nos hacen únicos no sólo en España, también en el mundo”, y ha puesto el foco sobre la necesidad de ser “positivos, proactivos y los primeros en creer en nuestra tierra, en sus innumerables fortalezas, y en defender nuestros derechos y reivindicar lo que nos corresponda en los foros donde sea preciso”. “Son los optimistas los que transforman el mundo, los que actúan, los que con su impulso, creatividad y energía, logran que avance, y hoy los premiados son un gran ejemplo y una demostración palmaria de lo mejor que tenemos en la provincia”, ha enfatizado el presidente de la Diputación.

Entre los galardonados, y en nombre de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio de la provincia, han sido representantes de este colectivo en las distintas comarcas quienes han recogido un premio con el que, como ha expuesto Francisco Reyes, “queremos reconocer la labor de un grupo de personas que día a día levantan, asean, preparan el desayuno o el almuerzo y ofrecen su compañía a las personas que han puesto su confianza, esperanzas y su casa a su disposición”. El “magnífico trabajo” que en la actualidad desarrollan más de 2.860 auxiliares domiciliarias en la provincia de Jaén “merece una distinción como esta, que concede la provincia a un grupo humano que presta con una enorme calidad y profesionalidad el Servicio de Ayuda a Domicilio en las 97 localidades jiennenses”, un reconocimiento que “debe hacerse extensivo a la prestación del propio servicio, un programa exitoso como pocos, que se ha convertido en un derecho y que es una muestra indiscutible de progreso”, ha apostillado Reyes.

En este sentido, ha valorado “el innegable salto en cantidad, y también en calidad, del Servicio de Ayuda a Domicilio, para lo cual ha sido clave la dedicación, la profesionalidad y el compromiso de las personas que lo prestan, que son mayoritariamente mujeres”. “Gracias a ellas, muchos jiennenses pueden seguir desarrollando su vida de forma autónoma y en condiciones dignas en sus propios hogares, que es lo que desea la mayoría”, según ha subrayado el presidente de la Diputación, quien ha puesto de relieve otra virtud de este servicio que “genera empleo en nuestro mundo rural, contribuyendo de manera fundamental a fijar la población al territorio”.

Otro colectivo reconocido en esta entrega de premios ha sido la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES), cuyo presidente, Juan Galera, ha recogido un galardón concedido por realizar “una labor que solo puede acumular elogios, porque otra cosa no se puede decir del trabajo altruista con el que ayudan a elevar la moral y a sobrellevar de la mejor forma los problemas anímicos y físicos que han de superar todos los niños y niñas afectados por cáncer y sus familias”, ha puesto de manifiesto Reyes. En su intervención ha recordado que desde esta asociación se proclama a los menores que luchan contra el cáncer como “verdaderos héroes, pero no lo son menos quienes se esmeran desde ALES para que no les falte de nada ni a las personas que lo padecen ni a su entorno, algo fundamental para poder superar la enfermedad”.

Fundada en 1991, el presidente de la Diputación ha puntualizado que “desde la Diputación hemos colaborado en muchas de las actividades culturales y deportivas que ha desarrollado esta asociación para hacer más fácil la vida de estos niños y niñas”, entre las cuales ha destacado el Jardín de los Sueños creado en el Centro Médico Quirúrgico y Materno Infantil de Jaén, “un espacio ideal para que los niños enfermos puedan seguir haciendo actividades lúdicas que mejoren su estado anímico”. Por todo ello, y mucho más, “ALES se ha hecho acreedor de este Premio de la Provincia, con el que nuestra tierra les devuelve el cariño que se merecen y les insuflamos la fuerza necesaria para sobrellevar las difíciles situaciones a las que se enfrentan a diario para vencer en la dura batalla contra el cáncer”.

Otros de los galardonados han sido 3 grupos aceiteros jiennenses que han permitido que la oferta de oro líquido de la provincia esté más concentrada. Al respecto, el máximo responsable de la Diputación ha señalado que “el sector oleícola es cada día más consciente y tiene más claro que, además de producir el mejor aceite de oliva virgen extra posible, tenemos que saber comercializarlo por todo el mundo y, también, pelear un precio de venta justo que permita cubrir los gastos de explotación y ofrezca una rentabilidad suficiente a los productores”. Para ello, ha añadido, “es básico competir en condiciones de igualdad ante unas empresas distribuidoras que son grandes multinacionales, por eso es clave el papel de estos tres grupos oleícolas que hoy premiamos porque han sabido unir fuerzas, convencer a cooperativas y hacerse más fuertes en un mercado global que solo entiende de oferta y demanda”.

Con el Premio de la Provincia otorgado a Jaencoop, Olivar de Segura e Interóleo “ponemos en valor la gran apuesta que estos 3 grupos han hecho por concentrar la oferta, y las ventajas que esta decisión genera a la hora de comercializar este producto”, ha remarcado Francisco Reyes, quien ha añadido que “con este galardón queremos respaldar por tanto la importancia de la unidad del sector del olivar como condición necesaria para mejorar las rentas de los cooperativistas, optimizar la toma de decisiones y el desarrollo de su actividad gracias a una gestión más eficaz y eficiente”. En definitiva, “reconocemos hoy su trabajo para ser más fuertes, para dar una respuesta adecuada a los nuevos retos del mercado y, por supuesto, por ser un ejemplo a seguir y marcar el camino más idóneo para garantizar el futuro del sector oleícola provincial”, ha puntualizado.

Por último, en este acto Reyes también han expuesto los méritos del chef Pedro Sánchez para recibir uno de estos Premios de la Provincia. Sobre el cocinero jiennense, ha destacado que “se ha convertido en la principal referencia de la cocina provincial no solo por su excepcional trayectoria, sino también por ser el primer cocinero jiennense en obtener una estrella Michelín que ya luce orgulloso en su restaurante Bagá de la capital”. “En su persona –ha agregado–, venimos a reconocer también la gran evolución que ha tenido la gastronomía de nuestra tierra en los últimos años”.

Ello ha sido posible, a juicio del presidente de la Diputación, “gracias al esfuerzo y el buen hacer de muchos restauradores, que han elevado el nivel de nuestra provincia hasta situarlo como otro reclamo turístico dentro de nuestra rica oferta patrimonial y natural”. En este contexto, el restaurante Bagá “ya es, por sí mismo, un atractivo de la provincia de Jaén porque es uno de los mejores locales de restauración de nuestro país y una referencia a nivel mundial”, ha resaltado Francisco Reyes, quien ha concluido señalando que “con la consecución de su estrella Michelín, Pedro Sánchez ha colocado a la cocina de Jaén y a su gastronomía en sus cotas más elevadas, lo que a buen seguro redundará en la generación de riqueza y empleo en nuestra tierra”.

La cantante jiennense Ángeles Toledano ha cerrado el acto de entrega de estos V Premios de la Provincia de Jaén con la interpretación del Himno de la provincia jiennense.