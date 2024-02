¿Por qué protestan los agricultores?

Hoy el campo español ha estallado contra las administraciones nacionales y eurpeas y exigen que se les tenga en cuenta y que no se les ahogue en una marea de normalas y regulaciones cada vez más compliacadas. Piden mayor respeto a su trabajo y que no se favorezca a la agricutlura de terceros paises. Hoy lla manifestación no la lidera ninguna organziación pero su éxito pone manifiesto que el campo esta mas que harto. Hoy hemos hablado con uno de esos agricultores.









El 14 de febrero más tractores a la calle

ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía aseguran que las movilizaciones que inician el 14 defebrero no van a tener fin hasta que se dé respuesta a las demandas del campo andaluz, quepasa prioritariamente por la puesta en marcha de un plan de choque que recoja medidas porparte de la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y la Unión Europea.En estas medidas debe reflejarse la modificación de los acuerdos comerciales en los que seincluyan las cláusulas espejo, que se refuerce el principio de preferencia comunitaria, así comoun control más riguroso de las importaciones blindando el sistema productivo europeo, y porconsiguiente español y andaluz, sin olvidar como algo fundamental una flexibilización ysimplificación de la actual PAC.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? El mapa de la DGT que muestra las carreteras cortadas por las tractoradas en España



?? Consúltalo en tiempo real



https://t.co/qJSNRwjNIS — COPE (@COPE) February 6, 2024





La excesiva burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales y no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental. Igualmente importantes son las medidas fiscales y un incremento del IVA de compensación en el sistema de módulos, soluciones a corto, medio y largo plazo para afrontar las consecuencias de la sequía, con la creación y puesta en marcha de nuevas infraestructuras hidráulicas, hacer frente a los efectos que para los agricultores y ganaderos está teniendo la Guerra en Ucrania, y atender la presión de los precios en origen con respecto al brutal incremento de los costes de producción, para lo cual es fundamental una Ley de la Cadena Agroalimentaria real y efectiva.

Asimismo, las organizaciones agrarias y cooperativas andaluzas reclaman un respaldo a lossectores ganaderos, mejoras en cuestiones laborales y de Seguridad Social, así como que laentrada en vigor del Cuaderno Digital, que supone una absurda y excesiva burocracia, se hagaa la vez que en el resto de países, instando además a las administraciones, Ministerio y Juntade Andalucía, a que defiendan en Bruselas el cuaderno actual y se exima a los agricultores deun cuaderno digital. Por último, se pide la revisión y modificación de los seguros agrarios paraque sean una herramienta útil en este escenario de crisis clim