¿Por qué es mejor dejar crecer la hierba entre los olivos?

Durante las últimas décadas las técnicas de laboreo en el olivar se basaban en el uso intensivo de herramientas y sustancias destinadas a terminar con las malas hierbas para favorecer la cosecha y la aplicación de los productos fitosanitarios al olivo. Estas prácticas sin embargo tienen unos efectos colaterales no deseados que consisten en favorecer la erosión de los suelos, perdida de fertilidad y erradicación de la biodiversidad, que en muchos casos, ayudada al control natural de algunas de las plagas que afectan a los olivares. Esta mentalidad está cambiando y son cada vez más numerosos los estudios que apoyan un laboreo respetuoso con el medio ambiente y que se basa en el respeto de la cubierta vegetal, que ya no serían tan malas hierbas, si no hierbas necesarias para mantener el equilibrio ecológico.

El proyecto LIFE 'Olivares Vivos', que trabaja en recuperar la biodiversidad del olivar en la provincia de Jaén y en el conjunto de Andalucía, ha subrayado la importancia de cuidar la cubierta herbácea, lo que contribuye también a frenar la erosión.

Cada año se pierden más de 30 toneladas de tierra fértil por hectárea

Según se ha indicado desde la asociación científica Seo Birdlife, la cubierta vegetal bien gestionada aumenta la fertilidad del suelo y lo protege frente a la erosión. Además, mejora la biodiversidad, favoreciendo el equilibrio entre las comunidades de seres vivos, controlando plagas y enfermedades, y mitigando los efectos del cambio climático por el secuestro de carbono.

La asociación ha apuntado en un comunicado que en algunas zonas de Andalucía se pierden por malas prácticas de laboreo o el uso de herbicidas entre 29 y 47 toneladas de suelo fértil por hectárea y año. Desde 'Olivares Vivos' se sostiene que un óptimo manejo de la cubierta herbácea es una de las condiciones que deben cumplir los agricultores que quieran adherirse a este proyecto.

En este marco, han publicado la guía 'Buenas malas hierbas del olivar' en la que se explican a los olivareros los beneficios que aporta la cubierta vegetal para el propio cultivo y para el medio ambiente. En 2020, 'Olivares Vivos' entra en su fase final con más de 350 agricultores interesados en formar parte de este proyecto que incorpora medidas para la recuperación de la biodiversidad en el olivar.

Miles de plantes y nidos para que vuelvan los animales

Hasta la fecha, se han plantado más de 32.000 plantas de 61 especies diferentes, se ha diversificado la cubierta vegetal con siembras de semillas e instalado más de 130 cajas nido, 18 posaderos de rapaces, 37 refugios de murciélagos, 95 nidales para insectos y creado diez charcas y 27 bebederos para fauna en los 20 olivares demostrativos en los que se desarrolla el proyecto.

A finales de 2019, comenzó a lanzarse la marca con la que se diferenciarán los AOVE producidos en las fincas participantes en el proyecto, para poder evaluar el interés que despiertan entre los consumidores estos aceites de alta calidad que han sido producidos respetando y recuperando la vida silvestre.

También te puede interesar:

El innovador proyecto CUrVEN Olivar demuestra los beneficios de la implatación de cubiertas herbáceas

UPA Jaén apuesta por el pistacho como un cultivo viable y complementario del olivar