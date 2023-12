La Policía Nacional rescata a un matrimonio de avanzada edad tras incendiarse su vivienda

Agentes de la Policía Nacional destinados en el Grupo de Atención al Ciudadano (G.A.C.) de la Comisaría Local de Linares (Jaén), evitaron gracias a su rápida actuación y decisiva intervención, que el pasado día 12 el incendio de una vivienda en la localidad linarense no finalizara en una gran tragedia. Los vecinos alertaron de la existencia de una gran columna de humo que salía por las ventanas de una vivienda en la localidad y de la posibilidad de que estuviera atrapado en el interior de la misma un matrimonio impedido de avanzada edad. Ante la urgencia de los hechos, los agentes una vez en el interior de la vivienda evacuaron de forma inmediata al matrimonio, de 74 y 80 años de edad respectivamente los cuales se encontraban semiinconscientes y ajenos a lo que se estaba produciendo en su domicilio.



Todo ocurrió alrededor de las 12 de al mediodía, cuando dos indicativos que en ese momento se encontraban de servicio uniformado realizando labores propias de prevención de la seguridad ciudadana fueron comisionados para que se dirigieran a la mayor brevedad posible a una vivienda de la localidad donde al parecer, varias llamadas habían alertado al 112 que se estaba produciendo un gran incendio en una vivienda con la posibilidad de que hubiera personas atrapadas en el interior.









Una vez en el lugar los agentes observaron una densa columna de humo que salía por las ventanas superiores de un edificio así como una gran aglomeración de vecinos en la vía pública en un gran estado de nerviosismo, quieres rápidamente les alertaron sobre un matrimonio de avanzada edad en el interior del piso desde donde salía el humo, estando uno de ellos impedido, no pudiendo andar.



En una acción coordinada de los agentes que se encontraban en el lugar y para evitar un mal mayor, forzaron la entrada del edificio topándose con una gran cantidad de humo en el hueco de la escalera, dirigiéndose a la planta superior llamando insistentemente a la puerta de la vivienda, no obteniendo ningún tipo de respuesta.



La mujer de 74 años era ajena al fuego que se estaba produciendo en su vivienda



En vista de la urgencia que requería la actuación policial al poder haber personas atrapadas en el piso donde se había iniciado el fuego, es por lo que los agentes forzaron la puerta de entrada de la vivienda, estando el interior todo lleno de humo y observando un fuego activo al fondo del pasillo, encontrándose los agentes muy cerca de ese foco una mujer de avanzada edad aturdida y desorientada, por lo que inmediatamente fue puesta a salvo y llevada al exterior para ser atendida por los servicios médicos.



La mujer informó a los agentes sobre la presencia de su esposo el cual no podía andar al estar afectado por Parkinson, Alzheimer avanzado y sordera, en el interior del domicilio, de manera que sin dudarlo, los actuantes entraron nuevamente en la vivienda y en el salón, en medio de una gran nube de humo pudieron distinguir a una persona en estado semiinconsciente sentado en una silla junto a una mesa y aprovechando la circunstancia, decidieron transportarlo en volandas en la misma silla dado los problemas de movilidad que padecía.



En ese momento se personó una dotación de bomberos que controló el incendio, el cual se originó aparentemente en la cocina de la vivienda y los servicios sanitarios, que asistieron in-situ a los moradores de la vivienda.



Finalmente, tanto la pareja de ancianos como dos de los intervinientes en el incendio tuvieron que ser trasladados al Hospital San Agustín de la localidad al presentar mareos y aturdimiento por el humo inhalado durante la intervención, estando actualmente todos ellos en perfecto estado de salud.