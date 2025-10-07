COPE
Podcasts
Jaén - Huelma
Jaén - Huelma

El obispo preside este martes la Función Principal de la Festividad de Nuestra Señora del Rosario

A las 19:30 horas comenzará la celebración en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción de las Reverendas Madres Dominicas de Jaén

Virgen del Rosario

Tomás Díaz / COPE Jaén

Virgen del Rosario

Tomás Díaz

Jaén - Publicado el

2 min lectura

 La ciudad de Jaén conmemorará este 7 de octubre la Festividad de Nuestra Señora del Rosario con la celebración de su Solemne Función Principal, organizada por la Cofradía del Rosario de Jaén en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción de las Reverendas Madres Dominicas.  

 El acto dará comienzo a las 19:30 horas con el rezo del Santo Rosario, seguido de la Sagrada Eucaristía, en una celebración marcada por la oración, la gratitud y el fervor mariano. Este año, la cita tiene un significado muy especial, ya que se enmarca en el XXV aniversario de la reorganización de la Cofradía del Rosario de Jaén.  

presencia del obispo

 La Sagrada Cátedra será presidida en esta ocasión por el obispo de Jaén, Monseñor Sebastián Chico Martínez, quien compartirá con los fieles este importante acontecimiento litúrgico. La presencia del prelado subraya la relevancia espiritual y diocesana de esta festividad, que pone el broche final al Rosario Magno de la Esperanza, celebrado el pasado 4 de octubre con gran éxito de participación.  

 Durante la ceremonia, los cantos litúrgicos correrán a cargo del Coro de la Hermandad Piedad y Estrella, que acompañará con su música la celebración eucarística, aportando solemnidad y recogimiento a uno de los actos más esperados del calendario cofrade jiennense de esta hermandad de la capital. 

 Así pues, la Cofradía del Rosario de Jaén invita a todos los cofrades, devotos y fieles a participar en esta Solemne Función Principal, una oportunidad para rendir homenaje a la Virgen del Rosario y agradecer los frutos espirituales del reciente Rosario Magno de la Esperanza de este pasado sábado, que congregó a miles de personas en las calles de Jaén.  Igualmente, estará muy presente en el recuerdo la procesión de la Virgen del Rosario este pasado domingo recorriendo las calles de la capital jiennense, que dejó momentos inolvidables un año más. 

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE JAÉN

COPE JAÉN

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 07 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking