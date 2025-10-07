El obispo preside este martes la Función Principal de la Festividad de Nuestra Señora del Rosario

La ciudad de Jaén conmemorará este 7 de octubre la Festividad de Nuestra Señora del Rosario con la celebración de su Solemne Función Principal, organizada por la Cofradía del Rosario de Jaén en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción de las Reverendas Madres Dominicas.

El acto dará comienzo a las 19:30 horas con el rezo del Santo Rosario, seguido de la Sagrada Eucaristía, en una celebración marcada por la oración, la gratitud y el fervor mariano. Este año, la cita tiene un significado muy especial, ya que se enmarca en el XXV aniversario de la reorganización de la Cofradía del Rosario de Jaén.

presencia del obispo

La Sagrada Cátedra será presidida en esta ocasión por el obispo de Jaén, Monseñor Sebastián Chico Martínez, quien compartirá con los fieles este importante acontecimiento litúrgico. La presencia del prelado subraya la relevancia espiritual y diocesana de esta festividad, que pone el broche final al Rosario Magno de la Esperanza, celebrado el pasado 4 de octubre con gran éxito de participación.

Durante la ceremonia, los cantos litúrgicos correrán a cargo del Coro de la Hermandad Piedad y Estrella, que acompañará con su música la celebración eucarística, aportando solemnidad y recogimiento a uno de los actos más esperados del calendario cofrade jiennense de esta hermandad de la capital.

Así pues, la Cofradía del Rosario de Jaén invita a todos los cofrades, devotos y fieles a participar en esta Solemne Función Principal, una oportunidad para rendir homenaje a la Virgen del Rosario y agradecer los frutos espirituales del reciente Rosario Magno de la Esperanza de este pasado sábado, que congregó a miles de personas en las calles de Jaén. Igualmente, estará muy presente en el recuerdo la procesión de la Virgen del Rosario este pasado domingo recorriendo las calles de la capital jiennense, que dejó momentos inolvidables un año más.