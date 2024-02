Nunca es tarde para aprender: La Universidad de Jaén impulsa la educación permanente para mayores

La educación no tiene límites de edad, y en una sociedad en constante evolución, el aprendizaje contínuo se ha vuelto más crucial que nunca. La Universidad para Mayores, una iniciativa que ha ido ganando terreno en los últimos años, ofrece un espacio invaluable para aquellos que desean seguir formándose, independientemente de su edad.



El concepto de la Universidad para Mayores, aboga por la idea de que nunca es demasiado tarde para aprender. Estos programas, diseñados específicamente para personas de 55 años en adelante, ofrecen una variedad de cursos y talleres en diversas áreas del conocimiento, desde arte y humanidades hasta ciencias aplicadas y tecnología.



Uno de los aspectos más destacados de la Universidad para Mayores es su enfoque en el desarrollo personal y profesional. Muchos adultos mayores optan por participar en estos programas no solo para adquirir nuevos conocimientos, sino también para mantenerse mentalmente activos y socialmente comprometidos. La oportunidad de interactuar con personas de diversas trayectorias y compartir experiencias enriquece aún más el proceso de aprendizaje.



La importancia de seguir formándose a cualquier edad no puede subestimarse. En un mundo donde la tecnología avanza rápidamente y las habilidades laborales evolucionan constantemente, el aprendizaje continuo se ha convertido en un requisito indispensable para mantenerse relevante en el mercado laboral. La adquisición de nuevas habilidades y conocimientos no solo mejora las perspectivas de empleo, sino que también estimula el crecimiento personal y el bienestar emocional.

Universidad de Jaén

En el caso de la Universidad de Jaén, el programa universitario Aula Abierta, previamente conocido como el Programa Universitario de Mayores, es una iniciativa prioritaria del Vicerrectorado de Cultura que proporciona un espacio de formación, participación y encuentro diseñado específicamente para personas mayores de 55 años interesadas en ampliar su conocimiento. Su objetivo es fomentar el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, promoviendo así el enriquecimiento personal y la madurez activa entre los participantes. Esta actividad académica se ha consolidado como una oportunidad para la educación permanente, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los estudiantes. En la línea del hasta ahora llamado Programa Universitario de Mayores, entre los objetivos de Aula Abierta se encuentran los siguientes:

Abrir la Universidad a personas con más de 55 años para que se enriquezcan con la aportación del saber

Proporcionar el acceso al conocimiento científico, mediante un aprendizaje activo, con la finalidad de fomentar la creatividad y la participación social y cultural

Propiciar un espacio de debate cultural, social y científico que posibilite que puedan desarrollar permanentemente sus capacidades personales, intelectuales y sociales para potenciar su autovaloración y autoestima, una actitud de preparación constante y una mayor capacidad para responder a las nuevas situaciones de la vida

Facilitar el acceso y la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, para poder aprovechar con más intensidad el desarrollo científico y tecnológico de nuestro tiempo

Fomentar y adquirir competencias básicas y útiles para poder estar presentes en la vida social de modo activo y comprometido

Favorecer los vínculos interpersonales e intergeneracionales

Participar en redes nacionales e internacionales junto a otros programas universitarios similares a Aula Abierta

Durante el curso 2023/24, se están llevando a cabo seis cursos independientes simultáneamente en la sede de Jaén capital, ubicada en la Antigua Escuela de Magisterio. Además, el programa Aula Abierta se ofrece en otras cinco sedes adicionales: Alcalá La Real, Andújar, Linares, Martos y Úbeda. De esta manera, Aula Abierta se extiende por toda la provincia, integrándose en el entorno local. El programa abarca una variedad de materias pertenecientes a las cinco ramas principales de conocimiento (Arte y Humanidades, Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura), junto con talleres que se ofrecen a lo largo del año académico, como teatro, idiomas, actividad física y deportiva, entre otros.