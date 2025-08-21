Manuel Rascón: "Para Baeza será muy importante estar en la Magna de Jaén"

Baeza tenía que estar presente en el Rosario Magno del próximo 4 de octubre en Jaén. La ciudad Patrimonio de la Humanidad estará representada por su patrona, la Virgen del Alcázar. De ello hablaba hace unos días el hermano mayor de la cofradía, Manuel Rascón, que atendía a los micrófonos de COPE Jaén.

La junta de gobierno ya trabaja para esa esperada fecha, que dejará una estampa histórica en la capital para el recuerdo de toda una provincia. Lo hace ya días después de vivir sus jornadas centrales, en las que se ha celebrado la novena en honor a la patrona de Baeza, así como su procesión. Rascón asegura que será un instante inolvidable, tal y como expone en esta entrevista que ya puedes escuchar.