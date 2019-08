Los trabajadores de Onda Jaén temen por la continuidad de la televisión municipal

Hoy en Cope hemos hablado con Lourdes Revilla, delegada sindical de CSIF en el comité de empresa, que nos ha desvelado que el Ayuntamiento está preparando un expediente de regulación temporal de empleo para la plantilla de la radio televisión municipal. Los trabajadores, casi medio centenar, ha mostrado su sorpresa por esta actitud del equipo de Gobierno que aún no se ha reunido formalmente con los representantes de los trabajadores. Hoy un grupo de ellos han acudido al centro de trabajo que se encuentra precintado y que sigue sin emisión. No hay previsiones para restablecer el servicio ni a corto ni a medio plazo por lo que la plantillae teme que se aproveche esta situación para cerrar o desmantelar este servicio público. La sede de Onda Jaébn, ubicada en Vaciacostales, se encuentra precintada y los trabajadores no pueden acceder al interior

Recordar que el pasado marte se declaraba un incendio que ha causado graves daños a las instalaciones Según informaba a Policía Local, a las 00.45 horas se atendió un aviso en la emisora del Cuerpo, en el teléfono 092, en el que se daba parte de que se había detectado un fuego en las inmediaciones de la emisora. Rápidamente, una patrulla se persona en el lugar y se observa que hay humo que procede de la parte derecha del interior de las dependencias de Onda Jaén. Al instante, acude una dotación del Parque de Bomberos que comienzan a sofocar las llamas y funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Desde ese momento, la nave ha quedado en custodia de la Policía Local y ya ha comenzado la fase de evaluación de daños, que solo son de carácter material, al tiempo que se trabaja para conocer las causas.