Los pericones de Jaén protagonizan el cupón de la ONCE este fin de semana

El próximo domingo, 10 de septiembre, el Sorteo de Fin de Semana de la ONCE tendrá un motivo especial: los pericones de Jaén. Este evento forma parte de la serie monográfica que la ONCE está dedicando este año a los postres más tradicionales y emblemáticos de la gastronomía española.



María Luisa Garzón, directora de la ONCE en Jaén, ha presentado al presidente de la Asociación de Artesanos Pasteleros de Jaén, Jesús Palacios, el cupón que llevará como imagen un primer plano de este delicioso dulce jienense. En total, se emitirán cinco millones y medio de estos cupones.



Garzón expresó su entusiasmo por esta iniciativa, destacando que es una oportunidad para resaltar la diversidad y la riqueza gastronómica de Jaén en toda España. Subrayó que este dulce es un verdadero emblema de la provincia y que este cupón es una ventana de promoción para Jaén, invitando a todos los españoles a descubrir y disfrutar de las exquisiteces de la provincia.











La serie "¿Un dulce?" está compuesta por 50 cupones, uno para cada provincia, que se incluyen en los sorteos de los domingos. Esta serie se desarrolla en colaboración con la Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería (CEEAP), cuyo objetivo es defender y representar las necesidades de la pastelería artesanal. En los próximos meses, otros postres, como las Yemas de Santa Teresa de Ávila o el turrón de Jijona de Alicante, también serán protagonistas de esta serie monográfica.



El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece premios atractivos todos los sábados y domingos, incluyendo un premio principal de 300,000 euros a las cinco cifras y serie, con 5,000 euros al mes durante 20 años para un solo cupón, así como premios de 2,000 euros al mes durante 10 años para otros cuatro cupones.