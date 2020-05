¿Y a las setas quien las recoge en plena pandemia?

Los miembros de Asociación Botánica y Micológica de Jaénno pueden salir al monte, al campo a recoger setas y hongos siguen sin poder hacerlo porque las normas del Estado de Alarma se lo impiden. Tras las generosas lluvias que han caído en estas últimas semanas se ha propiciado una temporada de primavera espectacular pero nadie puede tomar la cesra e ir a recolectarlas. Las asociaciones micológicas tenían la esperanza de que, en la 1ª fase de la desescalada, se contemplara una mayor permisividad para la recolección de productos silvestres.

Aseguran que es una pena, porque, curiosamente, las condiciones climatológicas de esta primavera, con lluvias no intensas pero frecuentes, han dado lugar, “por las noticias que recibimos de zonas rurales, a una explosión de setas y otros productos silvestres que no veíamos desde hace años”. En situaciones normales las recolectas se vienen realizando en lo que podríamos consideran tres variables:

a) recolectas comerciales que representan una ayuda económica importante para zonas rústicas deprimidas;

b) recolectas privadas para consumo propio

c) recolectas científicas para estudio y catalogación de especies.

Afirman los aficionados que es triste lo que está ocurriendo porque, en cuanto al punto a), es triste que toneladas de frutos de alto valor económico se desperdicien en el campo, además, la actividad comercial ya está regulada y los grupos numerosos se ven cada vez menos; en cuanto al punto b), es una pena que los particulares puedan movilizarse por la provincia para ir y llevar a sus hijos a un bar o un restaurante de cualquier pueblo, y no puedan llevarlos a disfrutar de un paseo por la naturaleza y aprovechar una pequeña cantidad de recogida de setas (hasta 3 Kg. por persona según la normativa de nuestra provincia) y, en cuanto al punto c), también es una pena que los micólogos no podamos hacer estudios de campo, mediante la recolección de pequeñas cantidades para su estudio microscópico y aportar datos interesantes al catálogo micológico andaluz.

Recuerdan, además, que los medios de comunicación han ido difundiendo, a lo largo de los años, las recolectas de gran número de personas (inmigrantes o nacionales) “que invadían determinados términos municipales haciendo daño a la naturaleza. Creo que éste aspecto, el más difundido, es el que ha inducido a los legisladores para no permitir esta actividad, de forma generalizada, en la primera fase, y quizás no lo haga hasta que no acaben las restricciones por el coronavirus”

Esperan que las autoridades les tengan en cuenta porque esta “se haría con las mismas restricciones en cuanto al grupo de personas y medidas de protección, por lo que supondría incluso menor riesgo que llevar a la familia a un bar o un restaurante”.