"La Junta no va a cerrar ningún laboratorio en Jaén. Al contrario vamos a reforzarlo"

El Director Gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), Raúl Jiménez, ha negado rotundamente en COPE Andalucía que se tenga intención cerrar o desmantelar los laboratorios de Sanidad Animal y Vegetal en la provincia de Jaén ni en ninguna otra provincia andaluza. Jiménez ha manifestado sentirse enormemente sorprendido por las acusaciones del sindicato CCOO, y de su responsable en el sector agrario, Mariano Chinchilla quien asegura manejar un documento oficial que contempla "ese desmantelamiento" ahora rápidamente desmentido.

Jiménez ha asegurado que no sólo no se van a recortar servicios o desmantelar estos y otros laboratorios si no que se van a reforzar y mejorar en su dotación presupuestaria. También ha mandado un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y les ha señalado que “ni habrá traslados, recortes y mucho menos despidos”.

La Junta de Andalucía tiene previsto cerrar el laboratorio de Sanidad Animal de Jaén Según ha desvelado CCOO además tendrían decidido eliminar varias líneas de trabajo en el laboratorio de sanidad vegetal

Ya en el año 2017 hubo movilizaciones para paralizar un anunciado cierre por el entonces consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, el socialista Rodrigo Sánchez Haro, pero que finalmente dio instrucciones para que no se tramitara el proyecto de decreto de la red de laboratorios en la que estaba trabajando su departamento.

Eso sí, dejo claro que, la Consejería iba a seguir analizando las medidas que sean necesarias para optimizar la eficiencia y eficacia de estos laboratorios, ya que de ellos depende la seguridad alimentaria de los casi nueve millones de andaluces. De los 19 laboratorios que conforman la red andaluza, ocho (uno en cada provincia) son de sanidad animal, seis son agroalimentarios (uno en Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla y dos en Córdoba), cuatro de sanidad vegetal (Almería, Huelva, Jaén y Sevilla) y uno de recursos pesqueros (Huelva). En total en 2016 se realizaron alrededor de cinco millones de determinaciones técnicas, la mayoría de ellas (casi 3,8 millones) en los centros de sanidad animal.

ASAJA-Jaén a solicitó en varias ocasiones por escrito que dicho laboratorio no se cerrase, manifestándose en dos ocasiones junto a ganaderos y trabajadores del centro, para solicitar que dicho centro permaneciese abierto. No en vano, la organización considera que se trata de una estructura fundamental para el desarrollo de la ganadería en la provincia de Jaén.