Javier Visiers defiende el factor humano frente a la inteligencia artificial en los Premios COPE Jaén

El CEO de Ábside Media, Javier Visiers, ha participado este martes en la gala de los XV Premios COPE Jaén, donde ha reivindicado el valor de las personas en un entorno cada vez más dominado por la tecnología. Visiers ha iniciado su discurso compartiendo una conexión personal con Jaén, a la que ha calificado como su casa, recordando una amistad forjada en su etapa universitaria gracias a los productos de la tierra. "Los sitios donde uno genera la amistad son también la casa de uno", ha afirmado.

El propósito frente a la tecnología

Visiers ha revelado que esa misma mañana había participado en un foro con la reina Letizia sobre inteligencia artificial, un tema que, según ha indicado, "va a cambiar de una forma radical nuestras vidas". Ha explicado que en Ábside Media, el grupo al que pertenece COPE, trabajan con esta tecnología, pero siempre desde una perspectiva ética y con un propósito claro. "La inteligencia artificial no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta, y por eso los que dan sentido a las herramientas son las personas", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado que Ábside Media ha sido el primer grupo de comunicación en España en dotarse de una guía de uso ético de inteligencia artificial. Visiers ha argumentado que, en la era de los algoritmos y la transformación digital, los premios que reconocen el valor humano "son más necesarios que nunca", ya que hay cualidades como familia, sacrificio, innovación, raíz, orgullo, esfuerzo y talento que la tecnología no puede generar por sí sola.

La radio, más vigente que nunca

El CEO de Ábside Media también ha dedicado una parte importante de su intervención a defender la fortaleza del medio radiofónico. "La radio está más viva que nunca", ha sentenciado, explicando que "hoy en España se escucha más radio que nunca" gracias a las nuevas formas de consumo como el streaming. Para Visiers, el éxito del medio reside en su esencia: "sigue teniendo algo tan primigenio como alguien que le cuenta algo a alguien".

Ha recordado el episodio del "apagón", cuando la sociedad recurrió a la radio al fallar otros sistemas, destacando dos de sus atributos fundamentales: la credibilidad y la confianza. "Cuando todo falla está la radio, y recurrimos a ella para que nos cuente, para que nos explique, para que nos haga compañía, para que nos emocione", ha añadido.

Finalmente, Visiers ha felicitado a todos los premiados y al equipo de COPE Jaén, elogiando su capacidad para integrarse en la sociedad local y "contribuir a poner el foco, a animar, a hacer equipo".