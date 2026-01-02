Jaén supera los 200.000 animales de compañía registrados, un 6,6% más que en 2024

Datos curiosos para comenzar el año. La provincia de Jaén cuenta ya con 200.181 animales de compañía registrados, lo que supone un incremento del 6,6% respecto a 2024, cuando el censo se situaba en 187.751 mascotas. Así lo refleja el Registro Andaluz de Identificación de Animales (RAIA). Este volumen de animales representa el 7,9% del total de mascotas registradas en Andalucía, comunidad que supera los 2,5 millones de animales de compañía.

Los perros, mayoría en los hogares de Jaén

Del total de animales registrados en la provincia jiennense, la gran mayoría son perros, con 181.738 ejemplares, seguidos a gran distancia por los gatos, que suman 17.162, y los hurones, con 1.100. Además, se contabilizan 136 animales de otras especies.

Esta tendencia se repite a nivel autonómico, donde los perros representan el 83,9% del total, con 2.120.746 canes de los 2.526.132 animales de compañía registrados en Andalucía.

En la provincia de Jaén se contabilizan 3.674 perros PPP, frente a los 3.631 registrados en 2024, siendo los American Staffordshire Terrier y los Pit Bull Terrier las razas más numerosas.

cifras a nivel regional

Según los datos del RAIA, Málaga es la provincia andaluza con mayor número de animales domésticos, con 552.679, mientras que Huelva es la que menos registra, con 166.361. En el caso de Jaén, el crecimiento del censo refleja una mayor concienciación ciudadana sobre la identificación y el bienestar animal.

Cabe destacar que no se incluyen en estas estadísticas los animales mayores de 15 años que no consten como vacunados contra la rabia en los dos últimos años, conforme a la normativa vigente en Andalucía.

En Andalucía hay 69.375 perros de razas catalogadas como potencialmente peligrosas (PPP), entre las que se encuentran el Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Akita Inu o Doberman, entre otras.

El RAIA, clave para la protección y control sanitario

La inscripción de los animales en el RAIA es obligatoria y resulta fundamental para la localización de mascotas en caso de pérdida o robo, así como para la puesta en marcha de programas sanitarios preventivos y de emergencia ante enfermedades transmisibles a personas u otros animales.

El registro incluye información relevante como la vacunación antirrábica, enfermedades de declaración obligatoria y una ficha clínica básica, además de facilitar la intervención ante casos de maltrato animal, reforzando así la protección y el bienestar de los animales de compañía en la provincia.