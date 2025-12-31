Alcalá la Real se corona como la segunda ciudad de España con mayor inversión social

Alcalá la Real ha vuelto a situarse entre los municipios más inversores en políticas sociales de España, según revela el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADyGSS). El análisis, que examina la liquidación presupuestaria de 2024 de los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, coloca a Alcalá en la segunda posición nacional, consolidándola como un referente en Andalucía y en todo el país.

Una inversión récord para el bienestar social

Durante el año 2024, el Consistorio ha destinado más de 9,2 millones de euros a estas políticas, lo que se traduce en una inversión de 427 euros por habitante. Esta cifra supone un incremento superior al 30% respecto al ejercicio anterior y representa más del 28% del presupuesto municipal no financiero, cumpliendo con los criterios de suficiencia económica y esfuerzo inversor exigidos por la asociación.

Compromiso con los colectivos vulnerables

El alcalde, Marino Aguilera, ha subrayado que este reconocimiento es el resultado de "trabajo, vocación de servicio público y apuesta por los colectivos más vulnerables". Aguilera ha destacado la atención a mayores, personas con discapacidad y familias necesitadas, y ha recordado que el presupuesto para 2026 contempla inversiones en viviendas sociales y un aumento en el contrato de dependencia.

Liderazgo andaluz y planificación a largo plazo

Alcalá la Real ocupa la segunda posición en el ranking de excelencia social, solo superada por Isla Cristina. Le siguen otros municipios andaluces como San Roque, Morón de la Frontera y Ayamonte. La concejal de Servicios Sociales, Mercedes Linares, ha resaltado que "volver a aparecer en este ranking demuestra el trabajo constante y la planificación a largo plazo que se realiza desde el Ayuntamiento", enfatizando que no se trata de una política coyuntural, sino de un modelo sólido y permanente.

Este reconocimiento consolida la posición de Alcalá la Real como un referente en servicios sociales públicos de calidad a nivel provincial, autonómico y nacional. Para el equipo de gobierno, estas cifras no solo reflejan una inversión económica, sino también un impacto real en la vida de los vecinos, haciendo de la ciudad un ejemplo de equilibrio y solidaridad social.