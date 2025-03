El lobo, especialmente el lobo ibérico (Canis lupus signatus), es una especie emblemática en la fauna de la península ibérica, y su presencia en la provincia de Jaén tiene una historia particular. Durante siglos, el lobo fue una especie común en gran parte de la península, pero a lo largo del tiempo sufrió una fuerte persecución debido a la conflictiva relación con la ganadería, lo que llevó a su casi extinción en muchas zonas.

En Jaén, el lobo ha sido históricamente un animal asociado a las zonas más montañosas y de difícil acceso, como las sierras de Andújar, Cazorla, Segura y las Villas, donde el ecosistema montañoso ofrece hábitats idóneos para la especie.

Jaén se queda sin lobos: La falta de evidencias confirma la extinción del lobo ibérico en la provincia

En las últimas décadas, los avistamientos en Jaén y otras provincias andaluzas fueron poco frecuentes, correspondiendo principalmente a individuos dispersos de poblaciones del norte. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) , no se han confirmado manadas ni grupos de reproductores en la región en los últimos años.

En 2021, un avistamiento excepcional fue registrado en la Sierra de Andújar, gracias a cámaras de fototrampeo. No obstante, este evento no fue seguido por más indicios de la presencia continua de lobos. Tras un seguimiento exhaustivo, la Junta de Andalucía concluyó que no existía una población viable en la zona.

Declaración de extinción

En 2023, la Junta de Andalucía declaró al lobo ibérico extinguido en la comunidad autónoma, basándose en los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) . Estos criterios exigen la ausencia prolongada de individuos reproductores para considerar una especie extinguida. La decisión fue respaldada por estudios científicos que confirmaron la falta de evidencias recientes de lobos en el territorio.

La extinción del lobo en Andalucía implica el fin de los programas específicos de conservación en la región. Además, abre un debate sobre la posibilidad de reintroducción de la especie en el futuro, un proceso que requeriría un amplio consenso social y científico, así como la implementación de medidas para garantizar su coexistencia con actividades humanas, como la ganadería.

A nivel nacional, el lobo ibérico sigue estando protegido bajo el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) , tras la decisión del MITECO en 2021 de prohibir su caza en toda España. Sin embargo, esta protección no tiene impacto en regiones como Andalucía, donde la especie ya no está presente.