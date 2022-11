El Jaén Paraíso Interior FS camina firme hacia octavos de final

Victoria importantísima del Jaén Paraíso Interior FS en la cuarta ronda de la Copa del Rey. Tras un largo viaje, los jienenses llegaron al pabellón de A Malata con las ideas muy claras. El O Parrulo Ferrol de Segunda División no pudo contener el arrebato amarillo en la primera parte, consiguiendo una ventaja de tres tantos. Un inmejorable inicio de la segunda mitad daría el empujón necesario para ampliar la ventaja y cerrar el pase de ronda con el resultado de dos a cinco.

Ante aproximadamente 1.500 aficionados, dio comienzo la eliminatoria en el pabellón de A Malata. Los de Dani Rodríguez saltaron a la pista muy seguros de sí mismos, generando peligro con los remates de Chino y Menzeguez. Superado el minuto cinco y con el paso de las rotaciones, O Parrulo Ferrol FS trataba de imponerse en el apartado ofensivo, encadenando dos minutos en el que Renato se convirtió en providencial para evitar el gol gallego.

Con carácter y un juego dinámico, Jaén Paraíso Interior FS volvió a controlar el partido, certificando ese dominio con el primer tanto del partido. En el nueve, jugada de estrategia que remataba César y desviaba Mati Rosa desde el interior del área. Celebraba con rabia el banquillo amarillo, conscientes de la importancia de ese hecho. El cero a uno no era suficiente y por ello la tensión del quinteto no se rebajó en ningún momento. Fruto de ello llegarían dos golpes más antes del intermedio. En el minuto trece, progresión de Alan Brandi en el interior del área que fue frenada en falta por Rubén Orzáez. No fallaba Chino desde el punto de penalti, enviando la pelota a la derecha de Coro.

Era el momento de cosechar una ventaja clave para el devenir del partido y el quinteto en pista lo captó a la perfección. Tres minutos después del 0-2, presión muy elevada de Míchel para interceptar el pase y en el mismo movimiento colarla en la portería de Álex Regueira. Los tres goles reflejaban el buen trabajo realizado en la primera mitad, que pudo verse aumentado con una acción de Mati Rosa que finalmente se encontró con la madera. Primeros veinte minutos concluidos en A Malata.









La segunda parte no pudo tener un mejor inicio para Jaén Paraíso Interior FS. Dos minutos fueron suficientes para generar un nuevo gol. Salida de O Parrulo, robo de Taborda y exquisita definición de Menzeguez ante la salida del guardameta. Cero a cuatro y grandes sensaciones en tierras gallegas. Lejos de bajar los brazos, O Parrulo Ferrol insistió en la búsqueda del primer tanto, provocando que la quinta falta jienense llegará con nueve minutos por disputar.

Por fortuna para los amarillos, justo después de esa acción, y tras una paralela en la banda derecha, César lograba superar a Álex y así prácticamente sentenciar la eliminatoria a favor de los suyos. Jaén Paraíso Interior FS estaba muy cómodo sobre la pista y Mati Rosa pudo marcar su segundo tanto pero, por segunda vez, el poste lo evitaba. A falta de cinco minutos para el final del partido, Manu Aguayo relevaba a Espindola en portería, interviniendo con éxito en la primera acción ante Charly. Como cada partido de este maravilloso partido, aún quedaría espacio para la emoción. O Parrulo Ferrol se crecía en apenas un minuto gracias a los goles de Kanika y Keita. Solo se quedaría en un susto, rápidamente solventado por la reacción final de los amarillos para cerrar el pase a octavos de final.