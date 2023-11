El Jaén Paraíso Interior FS busca continuar con la racha positiva de resultados en el Olivo Arena

A las siete y media de esta tarde tarde dará comienzo la jornada diez de primera división de fútbol con dos partidos a las siete y media de la tarde: Jaén Paraíso Interior FS - Family Cash Alzira y Ribera Navarra FS – Viña Albali Valdepeñas. El encuentro del Olivo Arena será dirigido por los colegiados Antonio Navarro, de Castilla y León y Alberto Sarabia, de La Rioja. Para los que no puedan acudir al Olivo Arena, lo podrán seguir por FEF TV. Será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en la máxima categoría.

Jaén Paraíso Interior FS

El equipo de Dani Rodríguez afronta un nuevo encuentro en casa con el claro objetivo de alargar la racha positiva de resultados. Después de vencer en el Olivo Arena al Viña Albali Valdepeñas, los amarillos reafirmaron su momento con los tres puntos logrados en el Agustín Mouris de Noia. Jaén Paraíso Interior FS entró a la pista con fuerza, logrando un parcial de cero a tres tras el final de la primera parte. En los veinte segundos minutos, garra y experiencia, además de una gran actuación individual de Espindola bajo palos, para cerrar la segunda victoria consecutiva.



Ocupando la duodécima posición de la tabla con diez puntos, cuatro menos que el corte de la octava plaza, Jaén Paraíso Interior FS aún dispone de seis jornadas para luchar por la clasificación para una nueva edición de la Copa de España. Un dato bien conocido por la Marea Amarilla, que volverá a estar presente en masa en las gradas del Olivo Arena y arropar a los suyos en un duelo vital para las aspiraciones amarillas. Respecto al plantel, y en comparación con los jugadores alineados ante Noia Portus Apostoli, Chino ha podido participar en algunos tramos de las sesiones programadas y mañana podría formar parte de la convocatoria.



Una vez finalizada la sesión matutina sobre el parquet, los medios de comunicación pudieron conocer la actualidad del Jaén Paraíso Interior FS de la mano de Dani Rodríguez. Preguntado por la preparación y posible recuperación de Chino, el entrenador amarillo explicó: "la semana ha sido normal, algo más corta que el resto, pero ha transcurrido con normalidad, contando con Chino aunque con algo de precaución".



Los dos últimos resultados han devuelto la confianza al equipo, entrando de lleno en la lucha por la octava plaza. Ante ello, Dani Rodríguez se muestra cauto: "la Copa de España no debe de ser una obsesión a pesar de haber conseguido dos victorias consecutivas. En cada duelo hay que poner toda la atención que toca, independientemente de lo que pase en el resto de partidos. Sabemos que si sumamos de tres en tres podemos tener más cerca el objetivo pero si nos obsesionamos como el principio de temporada y nos olvidamos de que tenemos que ser competitivos y afrontar los partidos como vienen, nos estamos equivocando ya que nos meteremos una presión extra que no le viene bien al equipo". Para concluir su intervención Dani Rodríguez añadió que "a pesar de ello, creo que seguimos en una línea muy similar a la de principio de temporada, con la única diferencia de que en los dos últimas citas los resultados han caído de nuestro lado".



Este viernes tendrá lugar el primer enfrentamiento oficial ante el equipo valenciano, que ocupa la última posición. Ante ello, Dani Rodríguez avisa: "la posición que ocupa Alzira no le hace justicia a lo que hemos visto. Es verdad que no ha conseguido la victoria aunque siempre ha luchado por ella hasta el último instante. Con Movistar Inter lo tuvo muy cerca y en la última jornada se lo puso muy difícil a ElPozo Murcia. Cuenta con jugadores con mucho gol y calidad, es una plantilla de garantías para lograr su objetivo". El entrenador de Jaén Paraíso Interior FS insistió en la dificultad del partido: "si creemos que ante Alzira será un partido fácil, nos equivocamos. Será un partido diferente por el horario fijado, no sabemos si contaremos con la totalidad de la afición".



Family Cash Alzira



El equipo dirigido por Braulio Correal debuta esta temporada en la Primera División del fútbol sala nacional tras superar un emocionante playoff de ascenso ante Burela Pescados Rubén. Con una renovada plantilla tras ocho altas en el mercado veraniego, Family Cash Alzira irrumpió con fuerza en la jornada inaugural ante Movistar Inter, donde cayó derrotado por 7-6. Tres jornadas más tarde llegaría el primer punto en la élite, con un empate en casa ante un Osasuna Magna que no perdió hasta la pasada jornada. En la octava jornada, de nuevo en el Palacio de Deportes de Alzira, el equipo valenciano sumó su segundo punto ante Servigroup Peñíscola FS. Carlitos, máximo goleador histórico del Jaén Paraíso Interior FS, se enfrentará al que fue su equipo durante cinco temporadas.



Plantilla completa: Fede, Nacho Serre, Porky, Maseres, Joan, Rubi, Hugo Alonso, Sena, Peiró, Gon Castejón, Rafa Usín, Álex Naranjo, Carlos, Nacho García, Paco Palacín, Gabri, Humberto, Carlitos, Eric Panés, Joaki, Gustavão.