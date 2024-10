Jaén Merece Más "avisa de que Jaén no tendrá trenes con Madrid en 2025"

Las obras previstas en los túneles de la infraestructura ferroviaria en el tramo de la provincia de Jaén para la adaptación de éstos a los gálibos de la denominada como AF (autopista ferroviaria) Algeciras- Zaragoza durante, al menos, el año 2025, va a provocar que la provincia de Jaén se quede sin servicio de tren con Madrid durante todo el año 2025. Así lo avisa el partido provincialista Jaén Merece Más, que advierte de que todas las informaciones que ha recabado parecen claras en el sentido de que la única alternativa de transporte que va a ofrecer el Ministerio de Transportes del Gobierno de España va a consistir en movilizar autobuses para que los jiennenses lleguen así a la capital del país.

Una solución con la que no está de acuerdo Jaén Merece Más que, si bien entiende que se desarrollen obras, estima en palabras de su presidente Juan Manuel Camacho que "a los jiennenses ha de ofrecérseles poder viajar en tren a Madrid y no nos vale la medida más barata para el Gobierno que es poner autobuses, por lo que pedimos al ministro Óscar Puente que habilite alternativas como movilizar trenes desde Jaén a Córdoba y subir a Madrid por la línea de Alta Velocidad en trenes adaptados y sin incremento de tarifas a los jiennenses, que ya de por sí se verían perjudicados dando un rodeo hasta Córdoba. No nos parece que poner autobuses durante todo un año en un trayecto tan largo se pueda contemplar como una solución porque vuelve a ser ofrecer migajas a la provincia de Jaén".

Camacho insiste en que ahora mismo el Gobierno sólo contempla la opción de subir en autobús a quienes necesiten viajar desde la provincia de Jaén a Madrid "durante todo el año 2025 y posiblemente parte de 2026 y no podemos admitir que se recurra a lo más sencillo para el Gobierno poniendo autobuses sobre la carretera, bastante sufren los jiennenses con los servicios ferroviarios como para que ahora ni siquiera se baraje la opción alternativa de un desplazamiento en trenes aunque sea temporalmente vía Córdoba, por lo que desde Jaén Merece Más reclamamos soluciones para el servicio de tren con Jaén y que echen los restos con nuestra provincia como se hace con las demás. No tiene nada que ver viajar hasta Madrid en un autobús que en un tren".