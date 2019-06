"Jaén en julio" calienta motores

La acción promocional Jaén en julio que promueve la Diputación Provincial de Jaén calienta motores con la presentación ayer en Madrid de esta iniciativa, con la que se pretende atraer turistas a la provincia jiennense aprovechando la celebración en el periodo estival de los festivales Un Mar de Canciones, BluesCazorla, Etnosur, ImaginaFunk y Vértigo Estival. Jaén en julio nació con el objetivo de potenciar el paraíso interior jiennense como destino estival, apostar por la cultura y romper la estacionalidad turística en la provincia algo que, sin duda, ha contribuido a mantener e incrementar las cifras de visitantes del territorio jiennense en los meses de verano. tanto es así que el pasado año se registraron más de 53.000 visitas lo que supuso un crecimiento de más de 7000 con respecto a 2017.

Será Un Mar de Canciones, que se desarrollará en Torreperogil los días 5 y 6 de julio, el festival que abra este 2019 el calendario de Jaén en julio, con la presencia de artistas como Depedro, Rubén Pozo, de Pereza, o Lichis, de La Cabra Mecánica, en su gira conjunta “Mesa para dos”. El fin de semana del 11 al 13 de julio, Jaén en julio continuará con el BluesCazorla, que permitirá escuchar en el municipio cazorleño a artistas y grupos de la talla de Sugar Ray and the Bluetones, Chicago Play the Stones, Maceo Parker o John Primer, entre muchos otros.

El fin de semana del 19 al 21 de julio, Alcalá la Real acogerá el festival Etnosur, en el que se darán cita Bernard Orchestar, Fanfare Ciocarlia, Red Baraat o Los Mejillones Tigre y se podrán ver espectáculos como “Jaenia, el folclore en el paraíso”, de Sergio Albacete y patrocinado por Diputación; mientras que ImaginaFunk reunirá en la localidad de Torres del 25 al 27 de julio a Femi Cuti, Mamas Gun o Erik Cimafunk, entre otros. Vértigo Estival –que se desarrollará los días 2 y 3 de agosto en Martos con la presencia de Los Enemigos, Joe Crepúsculo, María Guadaña o La Plata, entre otros– cerrará el intenso calendario de Jaén en julio 2019.

En este acto celebrado en Madrid, fue la artista jiennense María Guadaña la encargada de ofrecer un adelanto del cartel de este Jaén en julio, que ha estado también presente este fin de semana en el Málaga Gastronomy Festival, en el que la provincia jiennense ha sido territorio invitado y donde ha actuado el pianista Chico Pérez. Asimismo, esta acción promocional se presentará el próximo jueves, 13 de junio, en el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén, donde actuará Soleá Morente.