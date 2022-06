El Jaén jugará las semifinales frente al Palma Futsal al derrotar al Movistar Inter a domicilio

A 58 segundos del final, con el juego de cinco para evitar la prórroga, consciente de que el empate lo eliminaba en el tiempo extra, un trallazo de Míchel destrozó los pronósticos, dirigió al Jaén Paraíso Interior a las semifinales de la fase por el título y aceleró el fin de ciclo del Movistar Inter, incapaz de sobrepasar los cuartos de final, rebajado por el conjunto andaluz y fuera de competición entre la inevitable decepción.



Y entre la fiesta del equipo jienense, que explotó de júbilo cuando la última ocasión del conjunto madrileño terminó en nada, cuando comprobó de forma definitiva que su victoria era ya inamovible, cuando todo el banquillo se abrazó por la consecución de un éxito indudable del que tiene mucha responsabilidad Henrique, cuyo llanto cuando se retiró lesionado a doce minutos del final se transformó en una sonrisa cuando celebró el triunfo, sin poder apoyar su pierna izquierda, vendada al completo, en brazos de sus compañeros.

IMAGEN: Pedro Jesús Chaves







El Jaén jugará las semifinales frente al Palma Futsal. El Inter, no. Una sorpresa. El sexto eliminó al segundo, al más campeón de todos de la Liga, que cierra una etapa de forma abrupta y anticipada, mucho antes de lo que esperaba y sin ningún título, cuando no hace mucho era algo impensable.



El partido fue de alta tensión. Y surgió con polémica. El primer gol del Inter, el 1-0 a 6:44 del descanso, merece ese calificativo. No por la resolución de la acción de Rafa López, cuando culminó en el área el pase perfecto que le regaló Lucas Trípodi, sino por el origen del contragolpe unos segundos antes: el impacto en la mano del goleador después de la maniobra y el tiro a la media vuelta de Dani. Su brazo cambió el destino. Antes, le había rebotado en la pierna.

?? El miércoles habrá un Olivo Arena de LEYENDA



?? ?????????????????????? ?????? ???????? ?????? ?????? ???? ?????????????



?? Desde mañana, disponibles las entradas de abonados y pub. general anticipada



? ¡Soñemos, Jaén!#SomosJaén?? pic.twitter.com/AzEX2Vywoo — Jaén Paraíso Interior FS (@JaenFS) June 12, 2022









Entre las protestas del Jaén Paraíso Interior, el gol subió al marcador, en un encuentro que se movió entre tanta fricción, entre los vaivenes de una portería a otra, entre las ocasiones, siempre al filo del mínimo detalle y con los porteros como los protagonistas indudables del primer periodo, tanto Jesús Herrero, cuya respuesta fue concluyente entonces bajo los palos, como Henrique, el goleador inesperado para el conjunto visitante.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

IMAGEN: Pedro Jesús Chaves









Sostén insuperable en la ida (nada más logró batirle Aicardo a 15 segundos del final para el 1-1 con el que concluyó el choque del pasado miércoles), el portero internacional español también lo fue durante varios tramos en la vuelta; por ejemplo, al principio del partido -cuando el Jaén entró mejor en el encuentro- y en el primer periodo, cuando desbarató el empate que proponía Carlitos desde el doble penalti, aunque no alcanzó después al derechazo a la escuadra de Henrique, su homólogo en el Jaén, que estableció de forma sorprendente e irrebatible el 1-1 al borde del intermedio, a 41,7 segundos del descanso.



El partido era vibrante. De más intensidad que calidad. Sin tregua. De mucha intensidad. Lo mismo en el primer tiempo que en el segundo, que comenzó con el tiro al larguero de Alan Brandi. Una luz dentro de la superioridad atrás, ya fuera en un lado u otro, por la que se desarrollaba el encuentro en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz, en el que la consigna era visible e irresoluble: la defensa por encima de los ataques. Prevenir, no curar.



De repente, en ese panorama, con el Inter aún dentro de un laberinto ofensivo en el comienzo del segundo tiempo, el Jaén golpeó a 14:56 del final: el tiro de Mithyué rebotó en Borja y le quedó dentro del área a Felipe Mancha, oportuno para aprovechar la opción, batir a Jesús Herrero y dirigir el duelo y la eliminatoria a un escenario hasta ahora desconocido, una vez que el conjunto andaluz disponía de su primera ventaja en más de una hora ya de juego entre los 40 minutos de la ida en su cancha y los 25 disputados entonces de la vuelta.



En el mejor momento del enfrentamiento del Jaén, en el hecho de que vislumbrara más cerca que nunca la clasificación a las semifinales, en el 1-2, tuvo mucho mérito Henrique. El portero había parado mucho, había marcado el 1-1 y había sido una de las figuras indiscutibles del duelo. Pero una lesión lo apartó del partido a 12:17 del final, en camilla, entre el llanto, con las manos en la cara. Su puesto fue para Manu, el portero suplente (el tercer cancerbero, porque Álex González ya era baja antes del inicio del choque).



Otro desafío para el Movistar Inter y su gen ganador, que no le alcanzó. Empató a nueve minutos del final, en una acción de estrategia que voleó Raúl Gómez y empujó Igor Carioca para el 2-2, para reponer el partido en el mismo sitio en el que estaba, en la igualdad que favorecía al equipo madrileño (por su mejor posición, segundo, en la competición regular), rearmado de ambición cuando se había visto por detrás en el electrónico en toda la serie.

? ?????????????? ?????????????? - ?????????????????????? ???????? ??????



?? Nuevo miércoles histórico en el Olivo Arena para Jaén y nuestra monumental Marea Amarilla



?? 15/6 · 21:30 ?? @PalmaFutsal



?? En breve detallaremos el proceso de venta de entradas#SomosJaén?? pic.twitter.com/fixhnnjkKD — Jaén Paraíso Interior FS (@JaenFS) June 12, 2022







Pero el Jaén fue más allá. No quería la prórroga, jugó de cinco y le resultó a 58 segundos del final, con un disparo desde lejos de Michel, el hombre que ejercía como portero-jugador, que eliminó al Movistar Inter y clasificó a su equipo. Su adversario en las semifinales será el Palma Futsal.



- Ficha técnica:



2 - Movistar Inter: Jesús Herrero, Raya, Cecilio, Lucas Trípodi, Pol Pacheco -cinco inicial-; Eric Martel, Borja, Raúl Gómez, Rafa López e Igor Carioca.



3 - Jaén Paraíso Interior: Henrique, Attos, Antonio, Míchel, Alan Brandi -cinco inicial-; Mauricio, Carlitos, Mithyué, Felipe Mancha, César, Aicardo, Dani y Manu (ps).



Goles: 1-0, m. 14: Rafa López. 1-1, m. 20: Henrique. 1-2, m. 25: Felipe Mancha. 2-2, m. 31: Igor Carioca. 2-3, m. 40: Michel.



Árbitros: Aitor Felipe Madorrán (País Vasco) y David Urdánoz Apezteguia (Navarra). Amonestaron a los locales Eric Martel (m. 12), Raúl Gómez (m. 14) y Cecilio (m. 24) y a los visitantes Antonio (m. 3), Felipe Mancha (m. 31) y Alan Brandi (m. 32).



Incidencias: partido de vuelta de los cuartos de final de la fase por el título en Primera, disputado en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz ante unos 1.500 espectadores.