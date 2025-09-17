Jaén inaugura este sábado su monumento al cofrade

Al fin Jaén homenajeará a sus cofrades. Era una demanda histórica por parte de los mismos, y se hará realidad este hecho este mismo sábado 20 de septiembre. Es la fecha elegida para la inauguración del monumento al cofrade, impulsado por la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Jaén.

Pasear por el centro de la ciudad y sentir el aroma a incienso tras encontrarse con este monumento será una realidad a partir del sábado 20 de septiembre. A las 12:30 horas está previsto el inicio de este acto, en el que estará presente el obispo de la Diócesis de Jaén, Sebastián Chico Martínez, y el alcalde de la ciudad, Julio Millán, entre otras autoridades.

El acto se celebrará en la Plaza Cervantes, junto a la calle Colón. Es un emplazamiento nuevo para ubicar este monumento, ya que hay que recordar que su destino inicial era la Plaza de San Francisco. El Ayuntamiento de Jaén ha rechazado finalmente la idea inicial, alegando problemas de accesibilidad. Así pues, ha dado la opción a la Agrupación de Cofradías de reubicar este monumento, que contará con la figura de un nazareno, un niño vestido de capelina, y "más sorpresas", tal y como relata el presidente de la Agrupación, Francisco Sierra, en esta entrevista que ya puedes escuchar a través de COPE Jaén.

un estreno inmejorable

El monumento al cofrade será un reclamo para los turistas que acudan a la capital. También lo será para los propios cofrades de Jaén, así como para sus cofradías y hermandades. De hecho, cabe resaltar que uno de los primeros "estrenos" de este monumento al cofrade será en la procesión magna del próximo 4 de octubre. Serán varias las cofradías que se encuentren con este monumento a su paso por la calle Colón, tal y como recuerdo el propio Francisco Sierra en COPE Jaén.