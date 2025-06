Nacen las Jornadas The Mystery Man de la mano de ÓptimaCultura, en colaboración con Catedral y Diócesis de Jaén. La investigación es la seña de identidad de la muestra expositiva, que nació con el objetivo de albergar toda la información sobre uno de los grandes misterios del cristianismo. Su carácter itinerante aporta experiencias únicas en cada uno de los lugares donde se inaugura, construyendo siempre una nueva experiencia. Jaén está vinculada de forma especial con la efigie de Cristo y actualmente es el único lugar donde están compartiendo en el mismo espacio expositivo la réplica del siglo XVI de la Sábana Santa de Noalejo, el cuerpo hiperrealista The Mystery Man y el Santo Rostro, la reliquia más importante de la diócesis.

Estas jornadas se celebrarán el día 16 de junio desde las 18 hasta las 21 horas, con la participación de expertos, investigadores y artistas vinculados de manera profesional al misterio de la Síndone. Se iniciará con la intervención de D. Francisco Juan Martínez, deán del Cabildo Catedral de Jaén y de D. Francisco Moya, CEO de ÓptimaCultura, empresa organizadora de la exposición.

I Jornadas The Mystery Man: “Rostros de la Pasión. La Sábana Santa y el Sudario de Oviedo”

La ponencia de Álvaro Blanco, artista y comisario de The Mystery Man, buscará poner en orden todos los procesos de investigación en torno a la Sábana Santa. Las jornadas contarán también con la ponencia del físico César Barta, autor del libro The Sudarium of Oviedo- Signs of Jesus Christ’s Death, una obra de recopilación y análisis de la investigación del Equipo de Investigación del Centro Español de Sindonología sobre el Sudario de Oviedo. El ponente planteará las relaciones que existen entre la reliquia de Oviedo y la Sábana Santa.

Completará la cita una mesa redonda multidisciplinar, donde el compositor Ángel Velasco, el pintor Francisco Galán y el escritor Francisco Lara, dialogarán sobre sus producciones artísticas. Todas ellas obras únicas y singulares, relacionadas entre sí por la influencia directa de The Mystery Man, nacidas de procesos creativos que transforman el mensaje, los sentimientos y la experiencia de la exposición.

Una iniciativa que busca poner en común el arte, la historia y la investigación, como parte del compromiso de divulgación que acompaña a la exposición itinerante The Mystery Man.