La alcaldesa de Jódar (Jaén), María Teresa García, ha apelado a la "prudencia general" tras el fallecimiento de un vecino en el calabozo de la Policía Local, al tiempo que ha expresado su confianza y compromiso con el total esclarecimiento de lo ocurrido. Así lo señala en un comunicado publicado este lunes en Facebook por el Ayuntamiento galduriense, consultado por Europa Press, después de que Cristóbal Montavez, de 42 años, fuera encontrado muerto en la madrugada del 30 de octubre en las citadas dependencias policiales. Su familia ha denunciado presuntos delitos de detención ilegal, homicidio, destrucción de pruebas y obstrucción a la justicia en las circunstancias en que se produjo el deceso, según la versión de la Policía Local, un suicidio.

García traslada públicamente, como lo ha hecho "en privado", su "más sentido pésame a la familia del fallecido", sintiendo "muchísimo como alcaldesa y vecina que una familia pase por este luctuoso trance". Añade que, como regidora, su primera obligación "siempre pasa por la prudencia y el mantener la compostura hasta en los momentos más difíciles" sin olvidar que represento y se debe "a todo un pueblo". "De ahí que no pueda permitirme hablar en caliente, sino una vez reflexionado, a su debido tiempo, procurándome la información que sea posible y entendiendo que mis palabras deben dirigirse a consolar a los afectados, a entender la situación de todos y nunca jamás echar más leña al fuego de la discordia o a provocar situaciones de enfrentamiento", explica en el comunicado.

Hay que esperar a lo que señale la investigación

La alcaldesa señala que ojalá desde el primer momento hubiese tenido información para compartir con la familia, con su pueblo, "y aclarar cualquier duda sobre esta dolorosa situación". No obstante, "hay abierta una diligencian judicial, como sucede en estos casos", y ella "no puede acceder a la investigación, al igual que no puede hacerlo ningún otro vecino, hasta que todo esté cerrado y sea pública esta información". "Lamentablemente, estas investigaciones son más lentas de lo que todos desearíamos, pero confío en que se sabrá toda la verdad, porque esto abre unas diligencias judiciales, porque la familia también tiene derecho a personarse en el juzgado y porque ese es el deseo y el compromiso de esta alcaldesa: que se sepa la verdad, toda la verdad, que no quede ninguna duda por el bien y la tranquilidad de todos y todas. Solo en ese momento quedaré conforme", asegura.

Además, ha realizado "un llamamiento a la prudencia general porque con opiniones infundadas, con bulos... puede producirse sin necesidad un mayor daño a los afectados" y a la localidad, "por no hablar de enfrentamientos innecesarios entre familias y vecinos". Al hilo, afirma que "una minoría desaprensiva" aprovecha unos "momentos tan dolorosos para sembrar cizaña y, de camino, injuriar y difamar también a esta alcaldesa". "Trasladaros, de corazón, que no me importa, que no quiero que nadie que se sienta afectado por esto, calma, no pasa nada. Para mí, lo que importa hora es evitar que se siembre discordia entre familias, entre vecinos; pero, sobre todo, lo más importante para mí, la prioridad absoluta, es que se sepa toda la verdad por el bien de todo y todas", apunta García.

La versión de la Policía

También sobre este suceso y en un comunicado anterior se ha pronunciado la Jefatura de Policía Local de Jódar. Explica que en la madrugada del día 30 de octubre los agentes "fueron comisionados para que se dirigieran a la calle Granada de esta localidad, puesto que un individuo en gran estado excitación estaba causando daños en el mobiliario urbano, tras un presunto incidente de violencia de género por agresiones verbales frente a su expareja en el domicilio de esta". Personados los agentes y al requerir al hombre que cesara en su actitud, "se abalanzó a los mismos, resultando ambos agentes lesionados, por lo que se procedió a su detención". Tanto los agentes como el arrestado fueron atendidos en el centro de salud galduriense "con lesiones leves, si bien fue necesario la administración de un calmante al detenido dado el alto grado de excitación que aún presentaba".

Una vez en las dependencias de la Jefatura para tramitar las diligencias y su puesta a disposición de la Policía Judicial de la Guardia Civil y dado que "seguía en gran estado de excitación", el arrestado "fue conducido a una habitación habilitada con sus pertinentes medidas de seguridad, a fin de salvaguardar la integridad de los agentes actuantes y del mobiliario del Ayuntamiento". Poco tiempo después, estando presentes tres efectivos de Policía Local y una pareja de la Guardia Civil, cuando el detenido iba a ser entregado a éstos para ser trasladado a los calabozos de Baeza, comprobaron que se encontraba fallecido y se iniciaron "de forma inmediata diligencias judiciales para el esclarecimiento de los hechos".

Causas "ajenas" a los agentes

"Esta Jefatura de Policía Local quiere dejar meridianamente claro que el lamentable fallecimiento se produjo por causas totalmente ajenas a la actuación de los agentes actuantes, actuación que fue ejemplar y garante de los derechos del detenido", asevera para añadir que la autopsia y las diligencias judiciales "pondrán sin duda de manifiesto que no existe el más mínimo atisbo de una actuación irregular por parte de los agentes". Igualmente, los miembros del cuerpo quieren "trasladar su más sentido pésame a los familiares y amigos del fallecido, lamentando profundamente su pérdida", al tiempo que han manifestado que continuarán "desempeñando su labor con la profesionalidad que le es propia para garantizar la convivencia pacífica y seguridad de todos los ciudadanos de esta localidad". Por último, lamentan "la campaña de injurias en redes sociales a la que están siendo sometidos tantos los agentes como sus familiares por algunos irresponsables". "Actuación que será puesta en conocimiento de la autoridad judicial correspondiente a los fines que procedan y en defensa de nuestros legítimos derechos", concluye la Policía Local de Jódar.

La familia denuncia "ocultación de pruebas"

La familia de Cristóbal Montavez, de 42 años, el hombre fallecido ha denunciado delitos de detención ilegal, homicidio, destrucción de pruebas y obstrucción a la justicia en las circunstancias en que se produjo su muerte, según la versión de la Policía, un suicidio. Como relata su padre en la denuncia, presentada el mismo viernes en el Juzgado de Instrucción de guardia de Úbeda (Jaén) y consultada por Europa Press, Cristóbal salió por la tarde del jueves para hacer deporte, dar una vuelta con ropa deportiva y sobre las 23,10 horas llamó para decir que ya regresaba, pero que se había encontrado con unos amigos y se iba a entretener, por lo que sus padres se acostaron antes de su regreso.

La siguiente noticia que tienen es al día siguiente al despertarse a las 8,00 horas, cuando se persona en su domicilio la Policía Local para informarles de la muerte de su hijo, al ser encontrado en el calabozo ahorcado con el cordón del pantalón de chándal, después de haber sido detenido por la noche por saltarse el toque de queda, protagonizar desórdenes públicos y tras forcejear con los agentes en el momento de su arresto. La familia no se cree esta versión. Su hermana, Loli, relata que los amigos que estuvieron con él dicen que estaba bien, "tranquilo". Asimismo, subraya que su hermano no tenía problemas de drogas ni ninguna enfermedad mental que de credibilidad al forcejeo en su detención. "Una persona querida" en el pueblo, añade.

Muchas dudas

Ella explica que una de las cosas que más dudas les generan es que no les dejaron ver el cuerpo de su hermano antes de llevarlo a Jaén capital para hacerle la autopsia y el tiempo transcurrido entre su detención y su traslado. "Lo detuvieron a las 23,40 horas", por lo que el suicidio "tiene que pasar sobre las 1,30 o 2,00 horas", y "a las 4,00 horas ya habían hecho todo, se supone que ya habían hecho levantamiento del cuerpo, forense, policía judicial y eso no se hace en media hora, ya tendría que haber pasado por lo menos una o dos horas". Los plazos de tiempo no le cuadran a Loli, que insiste en ello. "A las 4,00 horas ya salía la caja (el ataúd) por la puerta del Ayuntamiento, que ellos mismos llamaron a la funeraria, y hasta las 8,00 horas no se nos comunica absolutamente nada". Este último argumento asegura que lo han confirmado tras preguntarle a los empleados de la funeraria Cristo de la Misericordia de Jódar, la que procedió con el traslado a Jaén y el entierro de su hermano ya el sábado por la mañana.

En la denuncia, la familia censura que la funeraria les entregó el viernes el cuerpo del fallecido, "sin que conste previa autopsia, ni consten diligencias de levantamiento del cadáver por parte del Juzgado de Guardia". Es decir, que "se habrían contravenido todas las disposiciones previstas en la Ley para un caso de muerte violenta como en este caso".

El pantalón desapafrecido

Otro de los puntos más extraños para la familia es cómo se produjo el suicidio. Según asegura Loli, "se supone que le quitaron zapatillas, cordones, todo, ¿con qué se ahorcó?". En la denuncia señalan que a las 11,15 horas del viernes les haxcen entrega de los efectos de su hermano: unas zapatillas marca Adidas, teléfono móvil, cartera y papel de liar. Así pues, preguntados por sus ropas y concretamente por el pantalón del chándal amarillo y negro marca Adidas que llevaba cuando salió de casa", les informan que "se lo han tenido que quitar porque estaba manchado y que lo habían tirado". Además, según explica la hermana, tras la detención violenta de su hermano, él y los dos policías que lo arrestaron fueron al centro de salud para que recibir atención médica. Posteriormente, se fueron al calabozo. En la denuncia señalan que cuando procedieron a reconocer el cadáver, "tenía los ojos morados, con síntomas de haber sido golpeado", y la policía les ha reconocido que "tuvieron que reducirlo con violencia". Sin embargo, los familiares fueron al centro de salud y a preguntas de si el médico observó si tenía los ojos morados, les dijeron que "no lo sabían, pero que a lo mejor se lo había hecho él después", y a continuación se suicidaría.

Entre otras cosas, la familia pide que se libre oficio al Colegio de Abogados de Jaén para que informe por escrito, aportando pruebas de registro de llamadas con la hora exacta y los teléfonos implicados, de la hora en que se llamó solicitando abogado de guardia con motivo de la supuesta detención; y que se incorporen las ropas del finado al sumario, y sean analizadas, con expresa búsqueda del chándal amarillo y negro marca Adidas y su cordón de ajuste a la cintura, y se analicen con pruebas de ADN para comprobar que eran las suyas.