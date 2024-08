El Gobierno municipal acusa al PSOE de "engaños y mala gestión" en el Aula de la Naturaleza

El equipo de Gobierno ha instado al grupo municipal socialista a dejar de engañar a los ciudadanos de Jaén respecto al Aula de la Naturaleza de la Cañada de las Hazadillas. Manuel Carlos Vallejo, primer teniente de alcalde y concejal del Centro Especial de Empleo (CEE), ha explicado que el CEE ha trabajado intensamente durante este año para reactivar este espacio. "Cuando asumimos la gestión, el Aula no estaba en condiciones de funcionar. Se necesita una inversión considerable para su adecuación óptima y segura, además de cubrir altos costos estructurales y de personal (monitores, cocineros, socorristas, guardas, etc.), que el CEE no puede asumir".







Vallejo destacó que el proyecto financiado por el programa de Fomento de Empleo Agrario 2022, con una inversión de más de 500.000 euros, incluía la reparación de varias áreas del Aula de la Naturaleza. Sin embargo, las obras no se ajustaron a la realidad, presentando deficiencias significativas que impidieron su funcionamiento.







El concejal detalló que los dormitorios y el salón no estaban aptos para su uso, las camas y armarios no se repararon y el mobiliario no era adecuado para albergar niños. También faltaba pintura en techos y paredes. Se intentó instalar una caldera de gasoil en la entrada, lo que no era ecológico ni sostenible para el Aula de la Naturaleza, por lo que se optó por almacenar los troncos en esa habitación y reemplazar la caldera con placas solares para la iluminación del aula.



Vallejo también mencionó que en verano de 2023 se realizaron labores de limpieza y desbroce en la Cañada de las Hazadillas, pero el CEE tuvo que retirar con urgencia los desechos vegetales acumulados, que habían sido irresponsablemente dejados junto a ventanas y puertas, representando un peligro de incendio. El CEE retiró 14 contenedores de material vegetal, llevándolos a vertederos.









Ante esta situación, Vallejo afirmó que era imposible poner en marcha el Aula para el disfrute de los jiennenses. Además, criticó al partido socialista por engañar a los ciudadanos y mencionó que la credibilidad del PSOE ante los jiennenses es nula debido a sus múltiples mentiras y falta de gestión eficaz.