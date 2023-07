El PP gana las elecciones en la provincia de Jaén con el 37% de votos y suma un escaño más en el Congreso

El partido Popular se convierte en el partido más votado en la provincia de Jaén. El PP ha obtenido dos diputados, uno más que en las elecciones anteriores hace cerca de cuatro años, al alcanzar algo más del 37% de los votos (136.486 votos). El PSOE, por su parte, obtuvo 132.327 votos, lo que representa algo más del 36% de los votos, manteniendo también dos escaños en el Congreso de los Diputados. Vox ha logrado mantener su único escaño conseguido en las últimas generales con el 14,7% de los sufragios.



En su estreno en las elecciones generales, Sumar no logra representación en el Congreso, a pesar de obtener casi el 8% de los votos. Unidas Podemos (UP) tampoco alcanzó representación en noviembre de 2019, obteniendo el 9,85% de los votos.



Por otro lado, Jaén Merece Más (JM+), que participó por primera vez en las elecciones generales este 23 de julio, no logró obtener escaños en el Congreso de los Diputados, obteniendo un respaldo del 2,2%, a pesar de haber sido clave en el gobierno municipal en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, donde formaron parte de una coalición liderada por el popular Agustín González.



La participación en las urnas fue del 73,7%, lo que sitúa la abstención en Jaén en el 26,29%.